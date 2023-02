Die amerikanische Notenbank Fed hat ihre Zinsen wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Deutet dies auf einen baldigen Zinsgipfel hin? Die Reaktion der großen Indizes wie Dax, S&P 500, Dow Jones und Co. könnte uns mehr Hinweise darauf geben.

Die Zinsen in den USA befinden sich nun in einer Spanne von 4,50 Prozent bis 4,75 Prozent. Die heutige Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte ist eine der geringsten der vergangenen Monate. Noch im Dezember war es um 0,5 Prozentpunkte hochgegangen und davor gab es eine Serie von vier sehr starken Erhöhungen von 0,75 Prozentpunkte infolge. Die Fed erhöht die Zinsen, um die Inflation zu bekämpfen. Da die Inflation in den USA nun aber immer geringer ausfällt und mittlerweile bei 6,5 Prozent liegt, könnten die Erhöhungen bald ein Ende haben. Aber wie reagierten die Märkte auf die Zinsentscheidung?

Fed erhöht Zinsen - So reagieren Dax, S&P 500, Dow Jones und Co

Bis zur Zinsentscheidung um 20 Uhr zeigten sich die Märkte durchwachsen. Der DAX pendelte den ganzen Tag um die Nulllinie und war vor der Fed-Entscheidung leicht positiv. Die US-Märkte befanden sich im Minus, der Euro legte gegenüber dem Dollar zu, Gold, Silber und Kryptowährungen befanden sich im Minus.

Und was machen die Märkte: Zuerst eigentlich nichts. Während vorherige Zinserhöhungen für ordentlich Trubel am Markt gesorgt hatten, blieb nun alles ruhig. Denn: Die Fed hatte genau das getan, was eigentlich von allen erwartet worden war. Einige Minuten nach der Entscheidung zeigte sich die Wall Street etwas optimistischer. Die Technologiebörse Nasdaq drehte leicht ins Plus.

Doch Anleger wenden ihre Aufmerksamkeit der Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell zu und versuchen, dort mehr Erkenntnisse über die Fortsetzung der Geldpolitik zu erhalten. Und das klappt. Denn nach der Pressekonferenz schießen die Börsen nach oben. Die Nasdaq befindet sich gegen 21 Uhr mit rund 1,7 Prozent im Plus bei 12.300 Punkten. Der Dow Jones dreht ins Plus und der DAX klettert um 0,7 Prozent auf 15.230 Punkte.

Der Euro kann um rund 1 Prozent auf 1,097 Dollar zulegen und somit deutet sich durchaus ein Zinsgipfel in den USA an. Auch die Kryptowährungen, welche vorher rund ein Prozent im Minus waren, drehen teilweise ins Plus.

Denn oftmals reagieren die Börsen in den ersten Minuten nach der Entscheidung undurchsichtig, bis sich alle Trader wieder richtig positioniert haben. Bis zum Handelsende in den USA um 22 Uhr deutscher Zeit heute, kann das Bild bereits wieder anders aussehen. Zudem blicken viele Marktteilnehmer bereits mit großer Spannung auf die morgige Zinsentscheidung der EZB.

