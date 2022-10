Es ist der Traum vieler Menschen: Einmal im Leben eine Million Euro besitzen. Was im ersten Moment fast unerreichbar klingt, ist gar nicht so abwegig. Denn mit gar nicht mal so viel Geld und einer einfachen Aktie, war dies in 11 Jahren locker möglich.

Wer nämlich 11 Jahre lang einfach auf die Aktie von Amazon setzte, der wurde Millionär. Denn seit 2009 brachte die Aktie bis Oktober 2022 im Schnitt 31,7 Prozent Rendite pro Jahr. Wer bei dieser Rendite 11 Jahre lang 50.000 Euro in Amazon-Aktien investierte, der hat heute 1,2 Millionen Euro. Und selbst beim jetzigen Stand, wo die Aktie bereits korrigierte, schaffte man noch die Million.

Na gut, jetzt hat nicht jeder von uns 50.000 Euro einfach so rumliegen. Wie sieht es denn da mit einem Sparplan aus? Ebenfalls gut: Wer monatlich 1.000 Euro 11 Jahre lang in Amazon-Aktien steckt, der hat heute mit 981.000 Euro die Million fast geknackt. Nach spätestens 12 Jahren war es dann auch mit dem Sparplan soweit. Allerdings wurde hier über die Zeit auch mehr investiert.

Zur Einordnung: Vermutlich hätten die wenigsten einfach so viel Geld auf eine Aktie gesetzt. Und dieses Rechenbeispiel lässt Kosten und Steuern außer acht. Zudem sieht ein ausgewogenes Portfolio anders aus. Doch Amazon ist kein Einzelfall. Denn auch mit Apple oder Nvidia wäre dieses Kunststück in immerhin 13 Jahren gelungen. Doch was kann man als Anleger nun daraus lernen?

50.000 Euro Einmalanlage auf Amazon mit 31,7 Prozent p.a.

In 11 Jahren zum Millionär

Wer in 11 Jahren Millionär werden möchte, der muss für die kommende Dekade wieder solche Highflyer-Aktien finden. Doch das ist natürlich eher unwahrscheinlich. Warum also nicht auf einen Index setzen? Denn auch die US-Technologie-Börse Nasdaq brachte in den vergangenen 13 Jahren herausragende Renditen: Nämlich 15,7 Prozent Gewinn pro Jahr. Damit schaffte man das Kunststück, Millionär zu werden, zwar nicht in 13 Jahren, aber mit 50.000 Euro Einmalanlage immerhin in 21 Jahren. Und wer monatlich 1.000 Euro bei dieser Rendite auf die Nasdaq setzt, der schaffte es bereits in 18 Jahren.

Dass die Nasdaq auch in den kommenden Jahren ähnlich erfolgreich sein wird, ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Natürlich lässt sich dies nicht mit Gewissheit sagen, doch da in der Nasdaq immer die besten Technologie-Aktien sind, werden auch hier Top-Performer dabeisein.

Sparplan mit 1.000 Euro monatlich mit 31,7 Prozent Rendite p.a.a

Millionär mit Aktien werden

Insgesamt gilt: Wer Geld in Aktien investiert, der hat gute Chancen, eines Tages Millionär zu werden. Dafür braucht es zwar etwas Geduld und etwas Kapital, doch wer regelmäßig Aktien per Wertpapiersparplan bespart, der dürfte dies nach 25 bis 30 Jahren schaffen. Und wem es gelingt, solche Top-Performer wie Amazon, Apple oder Nvidia auch in Zukunft wieder zu finden, der kann dies auch deutlich schneller schaffen, wie unser Backtest gezeigt hat.

Anleger fahren aber sicherer damit, auf einen Korb aus Aktien zu setzen und sich nicht wahllos einfach eine vielversprechende Aktie ins Depot zu legen. Doch dieser Artikel und das Rechenbeispiel zeigt, dass Anleger durchaus träumen dürfen. Und mit der richtigen Strategie lässt sich nach einigen Jahren an der Börse durchaus die Million erreichen.