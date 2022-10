Die Inflationsrate in Deutschland steigt immer weiter an. Im Oktober stiegen sie um 10,4 Prozent. Wie soll man das noch bezahlen? Wir verraten, wie Sie jetzt Ihr Geld schützen.

Es ist der höchste Anstieg der Inflation in Deutschland seit 1951. Im Vergleich zum Oktober 2021 verteuerte sich das Leben in der Bundesrepublik um 10,4 Prozent. Vor allem der Bereich Energie war wieder mal der Preistreiber. Dazu sagt Dr. Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust: "Keine guten Nachrichten von der Preisfront: Ein wichtiger Preistreiber war im Oktober erneut die Energie. Länderdaten zeigen, dass sich die Gaspreise regional sehr unterschiedlich entwickelt haben, diese aber insgesamt trotz der geringeren Mehrwertsteuer deutlich gestiegen sind. Auch blieb es bei einem überdurchschnittlichen Anstieg der Nahrungsmittelpreise."

Aber der Experte betont auch: "Einige Silberstreifen am Horizont der Inflation gibt es, aber dennoch dürfte der Anstieg im November im zweistelligen Bereich liegen." Denn Dr. Michael Heise betont: "Sollten nach den Spotpreisen auch die Terminpreise für Gas und Strom deutlich zurückgehen, wird die Belastung der Verbraucher und damit die Belastung des Staates durch die Gaspreisbremse über einige Monate deutlich geringer ausfallen als das bislang befürchtet wurde. In den Preisdaten vom November dürfte dies aber noch kaum sichtbar werden."

Doch bis es soweit ist, muss jeder selbst auf sein Geld und auf sein Vermögen aufpassen. Deswegen sind hier jetzt die besten Tipps, um Ihr Geld zu schützen.

Steigern Sie Ihr Einkommen und minimieren Sie Schulden

Sorgen Sie dafür, dass Ihr hart verdientes Geld nicht zu schnell aufgezehrt wird. Identifizieren Sie Kostenfresser und werden Sie die los. Welche Geldfehler wir Menschen am häufigsten begehen und wie wir sie vermeiden, lesen Sie in diesem Artikel. Zudem sollten Sie schauen, wie Sie auf einfache Art und Weise ihr verfügbares Einkommen steigern können. Dies kann durch eine zusätzliche Tätigkeit, durch den Verkauf von Vermögenswerten oder das kluge Investieren in Aktien und REITs, die regelmäßig Dividende ausschütten, geschehen.

Lesen Sie hier nach, wie Sie monatlich eine Dividende kassieren können, um Ihr frei verfügbares Geld zu vermehren.

Zudem gibt es viele schnelle Tipps, wie man schnell und einfach sofort mehr Geld auf dem Konto hat. Mit diesen Tipps gelingt es.

So schützen Sie jetzt ihr Geld bei der hohen Inflation

Und wie die Experten bereits sagten: Es könnte sein, dass sich die Inflation bald abschwächt, sollten die Energiepreise deutlicher sinken und die Preisbremsen in Kraft treten. Dennoch sollten Sie Ihr Vermögen schon jetzt breit streuen und sicher aufstellen, denn neben der Inflation könnte auch bald die Rezession folgen.

Es kann nie schaden, genug Barmittel für Notfälle auf dem Konto zu haben. Doch es sollte auch nicht zu viel sein. Dieses Geld wirft für Sie nämlich keine Rendite ab und bei einer Inflation in Höhe von 10,4 Prozent verlieren Sie so sehr viel Kaufkraft. Deswegen gilt es, neben einer Notrücklage das Geld für sich arbeiten zu lassen. Legen Sie es breit gestreut in die Weltwirtschaft an, streuen Sie etwas Gold und Silber dazu und gehen Sie aktuell nicht zu viel Risiko an den Börsen ein.