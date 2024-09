Bei thyssenkrupp ist einiges los. Anlegern bietet sich dadurch jetzt die Chance, sehr hohe Zinsen von 12 Prozent p.a. zu sichern. Und das funktioniert so:

Wer die thyssenkrupp-Aktie aktuell im Portfolio hat, der dürfte nicht unbedingt frohlocken. Uneinigkeit über die Stahlsparte und Personalrochaden bringen den traditionsreichen deutschen Stahl-Konzern ins Wanken. Doch Anlegern bietet sich jetzt eine sehr lukrative Möglichkeit, um 12 Prozent Rendite mit thyssenkrupp einzufahren:

12 Prozent Zinsen p.a. mit der thyssenkrupp-Aktie

Denn Anleger, die auf die Aktienanleihe auf thyssenkrupp mit der WKN HS96K4 der HSBC setzen, können jetzt bis zu 12 Prozent p.a. sichere Zinsen bekommen. Denn die Zinsen werden in jedem Fall gezahlt, außer der Emittent geht pleite. Wenn die thyssenkrupp-Aktie dann am Bewertungstag 18.09.2026 auf oder über dem Basispreis in Höhe von 3 Euro notiert, dann erhalten Anleger neben den Zinsen auch das investierte Kapital vollständig zurück. In diesem Fall können Anleger bis zu 25,46 Prozent Gesamtrendite einfahren.

Doch sollte die thyssenkrupp-Aktie am Bewertungstag unter dem Basispreis schließen, so gilt Folgendes, wie die HSBC selbst schreibt: "Liegt der maßgebliche Kurs des Basiswerts am Bewertungstag unter dem Basispreis, wird der Basiswert am Rückzahlungstermin in der durch das Bezugsverhältnis ausgedrückten ganzzahligen Anzahl geliefert. Soweit das Bezugsverhältnis Bruchteile enthält, führen diese zusätzlich zu einer Ausgleichszahlung." In diesem Fall gibt es dann zwar die Zinsen, aber nicht das Geld zurück, sondern dann thyssenkrupp-Aktien. Doch lohnt sich das für Anleger?

Lohnen sich 12 Prozent Zinsen p.a. mit der thyssenkrupp-Aktie?

Wie Anleger im Chart unten von Tradingview sehen können, bietet der Basispreis noch einen kleinen Sicherheitspuffer zwischen dem aktuellen Kurs an der Börse. Weil Anleger ja über zwei Jahre Zinsen bekommen, befindet sich die Verlustschwelle erst bei einem Kurs von 2,24 Euro. Bis dahin puffern die Zinsen den Verlust ab. Auf der anderen Seite können Anleger nur bis zu einem Kurs von 3,91 Euro bei der thyssenkrupp-Aktie mitverdienen. Steigt der Stahlwert höher, so wäre ein direktes Investment in die Aktie besser gewesen.

Für wen lohnt sich also so eine Aktienanleihe?

Grundsätzlich lohnt sich diese Aktienanleihe für Anleger, die sichere und hohe Zinsen kassieren möchten. Wer zudem überlegt, die thyssenkrupp-Aktie zu kaufen, sich aber nach unten absichern möchte, der kann ebenfalls auf diese Aktienanleihe setzen. Man muss dann aber bedenken, dass die Erträge auch nach oben gedeckelt sind. Also vielleicht 50 Prozent der neu zu investierenden Summe direkt in die Aktie und 50 Prozent in die Aktienanleihe? Und wer davon ausgeht, dass die thyssenkrupp-Aktie jetzt bald einen starken Turnaround hinlegt, der sollte besser auf die Aktie setzen. Zumal Anleger bei der Aktienanleihe keine Dividende bekommen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Thyssenkrupp.