Langfristiges Investieren hat an der Börse viele Menschen zu wirklichem Reichtum geführt. Hier sind die besten langfristigen Investments für alle, die jetzt richtig damit starten wollen.

Wer langfristig investieren will, braucht nur die richtigen Assets und viel Zeit, um an der Börse ein Vermögen aufzubauen. Dazu muss man sich im Idealfall nur ein einziges Mal mit der Anlage beschäftigen und kann sich dann, frei nach André Kostolany, für die nächsten Jahre schlafen legen.

Doch, auf welche Assets sollten Anleger für die Zukunft setzen? Hier sind fünf, die Sie in jedem Fall in Erwägung ziehen sollten:

Aktienfonds

Dabei zuerst natürlich den Klassiker: Die Anlage in einen Aktienfonds. Ob nun via ETF oder aktiven Fonds, ist die Geldanlage in weltweite Unternehmensbeteiligungen wohl die am besten diversifizierte und in der Vergangenheit langfristig erfolgreichste überhaupt.

Immobilien

Doch nicht nur Aktien müssen das Mittel der Wahl sein. Gerade Immobilien, also das sogenannte Betongold, sind unter Privatanlegern sehr beliebt. Dazu benötigt es allerdings im Normalfall deutlich mehr Aufwand als bei einem Aktieninvestment, es sei denn, man kauft sich einen Fonds.

Target-date Fonds

Für Investoren, die eines Tages von ihren Kapitalerträgen leben wollen oder sich damit gedenken die Rente zu finanzieren, gibt es eine weitere Anlageklasse. Die sogenannten Target-date Fonds nehmen je nach Lebensalter des Kunden Risiko aus dem Portfolio, sodass die Rente nicht durch einen Crash am Aktienmarkt verschoben werden muss. Die beliebteste Version eines Target-date Fonds ist in Deutschland eine fondsgebundene Rentenversicherung.

Dividendenaktien

Trotzdem nehmen viele Anleger die Geldanlage lieber selbst in die Hand und setzen deswegen dabei auf auch verstärkt auf Dividendenaktien. Diese bringen nicht nur regelmäßig Cash ins Depot, sondern sind auch bei richtiger Auswahl der Werte oft schwankungsärmer, da es sich hierbei oft um Value-Titel mit konservativer Ausrichtung handelt.

Growth Aktien

Wer aber für die Zukunft vorsorgen will, braucht nicht nur Stabilität, sondern auch vor allem Wachstum. Wer auf die Gewinner von morgen setzt, braucht entweder exzellentes Vermögen beim Stock-Picking oder lässt sich die Arbeit gegen einen potenziellen Renditeabschlag von einem Fonds oder ETF abnehmen.

