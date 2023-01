Wer ein regelmäßiges Einkommen aus Dividenden erhalten will, der muss nicht nur auf Einzelaktien setzen. Diese vier Dividenden-ETFs bilden einen breiten Korb ab und dienen zur zusätzlichen Diversifikation.

Dividenden-ETFs für ein zusätzliches Einkommen

iShares UK Dividend UCITS ETF

Auf der Suche nach einem regelmäßigem Einkommen aus Aktienanlagen bleiben viele Investoren schnell in der Eurozone hängen. Grund dafür sind die oftmals hier niedrigeren Bewertungen und höheren Dividendenrenditen. Vor allem in Großbritannien gibt es hier einige solcher Unternehmen.

Der iShares UK Dividend UCITS ETF wird deswegen in diesem Jahr vermutlich 6,3 Prozent seines aktuellen Wertes aus Dividenden an seine Anleger zahlen.

Deka DAXplus Maximum Dividend

Wer dagegen lieber auf deutsche Hochdividendenwerte setzt, könnte beim Deka DAXplus Maximum Dividend ETF fündig werden. Hier werden vor allem die Dividendenschwergewichter aus dem DAX abgebildet, was allerdings ein sehr konzentriertes Portfolio ergibt.

Im Jahr 2023 dürften Anleger vermutlich über die Monate Januar, April, Juli und Oktober verteilt eine Ausschüttung mit einer aktuellen Rendite von 7,8 Prozent erhalten.

iShares EM Dividend UCITS ETF

Doch auch in Schwellenländer kann man mithilfe eines ETFs eine Dividendenstrategie fahren. Hierbei gibt es sowohl höhere Ausschüttungen als in den etablierten Märkten als auch höhere Risiken, was man auch an der Kursperformance und der starken Schwankung der letzten Jahre sieht.

Die vermutliche Ausschüttung des ETFs liegt bei 8,95 Prozent. Diese wird dabei über vier Termine im Jahr verteilt.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF

Doch es müssen nicht nur Regionen oder Themen sein, auf die einen Dividendenstrategie umgesetzt werden kann. Mit dem Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF können Anleger Aktien aus der ganzen Welt dazu nutzen, regelmäßig Dividenden zu vereinnahmen.

Aktuell wird für den viermal jährlich ausschüttenden ETF eine Dividendenrendite von 3,59 Prozent erwartet.

