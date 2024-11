Dieser Rohstoff ist gemeinsam mit den dazugehörigen Aktien zuletzt deutlich unter Druck geraten, doch laut der Commerzbank könnte der Abverkauf übertrieben sein. Schlummern dadurch jetzt für Anleger in diesem Bereich Chancen auf eine Comeback-Rallye?

Der Ölpreis steht in den vergangenen Tagen massiv unter Druck. Aktuell befindet sich das Barrel Crude auf dem niedrigsten Niveau in sieben Wochen und zeigt im Chart eine lange Verlustserie. Bedingt wird diese Entwicklung besonders durch den Konflikt in Israel, der Berichten zufolge auf eine diplomatische Lösung zusteuert.

Doch laut den Analysten der Commerzbank könnte der aktuelle Abverkauf bei dem Rohstoff und den dazugehörigen Aktien zu übertrieben gewesen sein.

Abverkauf bei diesem Rohstoff übertrieben?

Denn laut Carsten Fritsch vom deutschen Geldhaus sieht noch keine gänzliche Beruhigung der Lage im Nahen Osten. Laut dem Experten sei bisher nicht klar, wie der Iran auf die israelischen Angriffe am Wochenende reagieren werde. "Es wäre verfrüht, eine Eskalation völlig auszuschließen", schrieb er.

Dementsprechend könnte jetzt sowohl beim Ölpreis als auch bei den entsprechenden Ölaktien noch Luft nach oben sein.

Rohstoff und Aktien mit Potenzial

Dazu lohnt sich ein Blick auf die Werte aus dem Sektor, die laut Ansicht der Analysten aktuell das meiste Kurspotenzial bieten. Für Anleger, die auf ein Comeback des Ölpreises setzen wollen, kann sich hier ein Blick lohnen:

Shell – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 27,4 Prozent

Occidental Petroleum – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 29,6 Prozent

Eni – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 31,4 Prozent

BP – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 34,5 Prozent

Petrobras – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 36,8 Prozent

Schlumberger – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 46,9 Prozent

Frontline – Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 48,5 Prozent

