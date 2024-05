Der deutsche Leitindex musste heute bereits ordentlich Federn lassen. Unter anderem verloren Aktien wie BMW, Daimler Truck und Sartorius deutlich. Was steckt dahinter?

Kein schöner Tag für den DAX. Der deutsche Leitindex liegt derzeit rund 0,7 Prozent im Minus und steht bei 18.736 Punkten. Nach dem Auftakt war der DAX dicht an seinen Höchststand vom Vortag bei rund 18 893 Punkten herangerückt, danach verließ die Anleger der Mut. Auch frische US-Konjunkturdaten brachten keinen Auftrieb.

Den Leitindex belasteten vor allem die hohen Kursverluste von zuletzt 5,2 Prozent bei den schwer gewichteten Siemens-Aktien nach dem Quartalsbericht des Technologiekonzerns. Ein Händler wertete die Zahlen als etwas enttäuschend und letztlich alles andere als perfekt. Der starke Lauf der Siemens-Papiere ist erst einmal vorbei.

Auch beim europäischen Pendant, demEuro Stoxx 50, sieht es nicht viel besser aus. So verlor der Index rund 0,5 Prozent und steht derzeit bei 5.075 Punkten. Am Vorabend hatten die wichtigsten US-Aktienindizes nach den Inflationszahlen neue Höchststände erreicht, am Donnerstag zeichnet sich in New York ein stabiler Auftakt ab. Der Preisauftrieb hatte sich in den Vereinigten Staaten im April etwas abgeschwächt. Dies nährte die Hoffnung, dass die zuletzt fragliche Zinswende in den USA doch wieder näher rückt. Notenbankchef Jerome Powell hatte aber erst am Dienstag erneut gegenteilige Signale gesendet.

„Die Zinssenkungsfantasie ist endgültig zurück auf dem Börsenparkett, die Aussicht auf billiges und damit noch mehr Geld treibt die Börsenkurse weiter nach oben", kommentierte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Broker RoboMarkets. Analyst Christian Henke vom Broker betonte jedoch, dass die US-Verbraucherpreise immer noch deutlich über dem Ziel der Notenbank Fed von zwei Prozent lägen und mit Blick auf eine erhoffte Zinssenkung in den kommenden Monaten nach Möglichkeit weiter fallen sollten.

Bekannte DAX-Aktien wie BMW und Daimler Truck drücken DAX – Grund zur Sorge?

Gleich mehrere DAX-Werte gaben heute deutlich nach. Dazu zählt unter anderem die Aktie von Daimler Truck, die über fünf Prozent verlor. Außerdem büßten Sartorius, BMW und Siemens je über sechs Prozent ein. Die Aktien des Biotech-Zulieferers Sartorius rutschten nach ihrer jüngsten Stabilisierung wieder um 5,8 Prozent ab und damit in Richtung Jahrestief. Sartorius waren Mitte April für die Resultate des ersten Quartals abgestraft worden.

Zahlreiche Aktien werden am Donnerstag jedoch mit Dividendenabschlag gehandelt, dürften also vor allem optisch tiefer erscheinen. Im Dax zählen dazu unter anderem BMW, Daimler Truck, SAP und Symrise.

Mit Material von dpa-afx

Lesen Sie auch:

Experte: Die Blase an der Börse steht kurz vorm Platzen und bald geht es mit Aktien 49% nach unten

Oder:

MSCI World-Aktien mit bis zu 7,10 Prozent Dividendenrendite: Niedrige KGVs und hohe Dividenden