Worauf Anleger nun wochenlang gewartet hat, tritt nun ein. Warum der Bitcoin plötzlich wieder Stärke zeigt und welches hohe Kursziel es jetzt für die Kryptowährung gibt.

Die vergangenen Tage und Wochen waren mühselig: Der Bitcoin pendelte immer wieder um seine 200-Tage-Linie herum und kam nicht wirklich vom Fleck. Vermutlich wollten die Market Maker die Liquidität für lauernde Longs und lauernde Shorts abgreifen. Doch damit könnte nun Schluss sein. Denn ein sehr bullisches Muster formt sich, welches den Bitcoin weit nach oben treiben kann.

Bitcoin: Jetzt könnte die Kryptowährung so hoch steigen

Kommen jetzt die 85.000 Dollar?

Aktuell befindet sich der Bitcoin wieder über seiner 200-Tage-Linie. Was aber noch wichtiger ist: Die Kryptowährung befindet sich auch über der wichtigen 20-Wochen-Linie. Diese wichtige Linie hielt nun schon 4 Wochen am Stück und damit ist auch ein Teil des Schlingerkurses der vergangenen Tage erklärt: Der Bitcoin teste diese 20-Wochen-Linie in den vergangenen 4 Wochen fleißig. Damit könnte jetzt aber Schluss sein, denn wenn diese Woche gut läuft, dann bildet der Bitcoin im wichtigen Indikator MACD ein bullisches Kreuz. Und als dies das letzte Mal passierte, stieg der Bitcoin um 146 Prozent über die folgenden Monate.

Zunächst lautet das Kursziel aber 85.000 Dollar. Denn dieses ergibt sich bei der Auflösung der Bullenflagge, in welcher sich der Bitcoin seit März diesen Jahres befindet (siehe auch Chart unten von Tradingview). Doch was sollten Anleger jetzt tun?

www.tradingview.com Bitcoin

Bitcoin jetzt kaufen oder verkaufen?

Grundsätzlich sieht es beim Bitcoin jetzt bullisch aus. Sowohl die Saisonalität, als auch der 4-Jahres-Zyklus sprechen neben dem Chart für den Bitcoin. Zudem sehen die beiden Wettmärkte polymarkets.com und kalshi.com eine Wahrscheinlichkeit von 54 Prozent, dass Donald Trump die Wahl gewinnt. Bekanntlich zeigte Trump sich optimistisch für die Krypto-Branche und die Bank Bernstein geht davon aus, dass Bitcoin im Falle eines Wahlsiegs von Trump bis auf 90.000 Dollar steigen könnte.

Genauso gibt es aber natürlich auch Abwärtsrisiken. Sollte der Bitcoin doch nochmal unter die 20-Wochen-Linie fallen und doch kein bullisches Kreuz im MACD bilden, dann kann sich die ganze Lage nochmal deutlich eintrüben. Anleger sollten diese Woche nochmal abwarten und sich für etwaige Nachkäufe positionieren. Grundsätzlich dürfte der Bitcoin aber dieses Jahr zumindest nochmal versuchen, die 85.000 Dollar und eventuell sogar die 100.000 anzutesten. Denn beim Bitcoin ist es jetzt wieder soweit.

Und lesen Sie passend dazu auch: Die 600%-Chance: Nicht Bitcoin, sondern Ethereum oder Solana werden am stärksten steigen

Übrigens: Wenn Sie Kryptowährungen sicher und günstig kaufen wollen, dann schauen Sie jetzt in den BÖRSE ONLINE Krypto-Broker-Vergleich

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.