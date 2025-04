Bitcoin und Ethereum schießen plötzlich nach oben, weil Donald Trump die Zölle pausieren will. Was das jetzt für die Kryptowährungen bedeutet und ob der große Turnaround bevorsteht.

Donald Trump verkündete am frühen Mittwochabend, einen Teil der Zölle für 90 Tage pausieren zu wollen. Die Zölle gegen China werden aber sogar nochmal erhöht. Dadurch setzte ein großer Begeisterungssturm an der Börse ein, welcher die großen US-Indizes, aber auch Börsen rund um den Globus in Ekstase versetzte. Lesen Sie dazu hier die Einzelheiten: Plötzlich gewaltige Kursgewinne: Börse jubiliert, weil Trump Zölle pausieren will

Doch auch die Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum atmen auf, weil Investoren wieder Morgenluft wittern. Ist das nun der Turnaround bei Bitcoin und Ethereum? Und wie sollten Anleger jetzt handeln?

Bitcoin und Ethereum gewinnen gewaltig

Der Bitcoin springt um rund 8 Prozent auf 75.000 Dollar an. Bei Ethereum sind es sogar rund 13 Prozent bis auf 1.500 Dollar. Damit versucht der Bitcoin aktuell wieder, eine wichtige Widerstandslinie zurückzuerobern. Hier ist die Frage, ob ihm das gelingt. Auch wenn sich die Kursgewinne toll anhören, so sind die Kryptowährungen noch keineswegs aus dem Schneider. Die Abwärtstrends sind noch intakt. Anleger können dieses Kursfeuerwerk also dazu nutzen, noch ein paar Gewinne mitzunehmen, um sich dann neu zu positionieren.

Es wird in den kommenden 90 Tagen darauf ankommen, ob eine Weltwirtschaftskrise abgewendet werden kann. Einigen sich die großen Wirtschaftsmächte dieser Welt mit den USA, so dürften auch Bitcoin und Ethereum davon profitieren. Anleger genießen nun diesen Abend, verfallen aber noch nicht in verfrühte Euphorie. Noch sind die Kryptos nämlich nicht aus dem Schneider.

Lesen Sie dazu auch: Bitcoin generiert Verkaufssignal - Doch ist das nur eine große Falle?

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.