Am heutigen Mittwoch sacken die Kurse von Bitcoin und Ethereum abermals ab. Was ist da bei den Kryptowährungen los? Wir verraten, ob dies jetzt die letzte Chance zum günstigen Nachkauf ist oder ob Anleger lieber alles verkaufen sollten.

Schon wieder brechen Bitcoin und Ethereum heute um rund 3 Prozent ein. Das mag für Kryptowährungen nach wenig klingen, doch der Salami-Crash der letzten Wochen setzt sich hier fort. Bitcoin verlor in den letzten 4 Wochen rund 18 Prozent und Ethereum ebenfalls. Doch was ist da los? Sollte der Ethereum-ETF die Kurse nicht antreiben?

Deswegen fallen Bitcoin und Ethereum

Weil sich der Handelsstart der Ethereum-ETF verzögert zeigen sich Anleger auf jeden Fall enttäuscht. Nach der kurzen Euphorie, dass die Ethereum-ETFs doch von der amerikanischen Wertpapierbehörde SEC schnell zugelassen wurden, ist wenig übrig. Zudem nagt momentan die Saisonalität an den Kryptowärhungen. Denn der Sommer und insbesondere der September sind historisch gesehen die schlechtesten Monate. Und so nehmen viele Anleger scheinbar erste Gewinne mit.

Zudem belastet der starke Dollar. Zwar konnte der Euro auf niedrigem Niveau zuletzt leicht zulegen, doch immer wenn der Dollar grundsätzlich stark ist, zeigen sich Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum schwach. Außerdem fehlt jetzt nach dem Bitcoin-ETF, dem Bitcoin-Halving und nun dem Ethereum-ETF aktuell das neue Narrativ, welches die Kryptowährungen beflügeln kann.

Sollten Anleger deswegen jetzt auch Bitcoin und Ethereum verkaufen oder ist dies die letzte Chance, günstig einzusteigen?

Was sagt der Experte zu Bitcoin und Ethereum? Sehen Sie jetzt, wie der Blocktrainer die Kryptowährungen einschätzt:

Letzte Chance, um Bitcoin und Ethereum günstig zu kaufen?

Schaut man sich den Chart des Bitcoin an, so befindet er sich aktuell wieder an der unteren Begrenzung eines Seitwärtskanals. Hält dieser Kanal, so wäre jetzt tatsächlich eine sehr gute Gelegenheit zum Kauf. Sollten die Ethereum-ETFs dann bald kommen oder weitere Zinssenkungen in Aussicht stehen, so dürften Kryptowährungen wieder zulegen. Bricht aber der Trendkanal, so sollten Anleger überlegen, erste Gewinne mitzunehmen.

Derweil sieht die Lage bei Ethereum für Anleger aktuell spannender aus. Wie der Chart unten von Tradingview zeigt, ist Ethereum immer noch im Aufwärtstrend, auch wenn sich dieser sehr volatil gestaltet. Zudem korrigiert die Kryptowährung Nummer 2 aktuell einfach schön an der Trendlinie nach unten. Nun muss sich der Kurs aber fangen. Sollten die Ethereum-ETFs in den kommenden Tagen an den Start gehen, so ist hier mit einer starken Rallye zu rechnen. Nur, wenn die ETFs sich verzögern, dann sollten Anleger Gewinne mitnehmen. Aktuell sieht Ethereum aber tatsächlich stärker und verheißungsvoller als Bitcoin aus.

Und wenn Sie Kryptowährungen handeln wollen, dann sehen Sie sich jetzt die besten und sichersten Krypto-Broker an.

Und lesen Sie danach auch: ETF-Debakel droht: Blocktrainer verrät, was das jetzt für Ethereum und Bitcoin bedeutet

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.