Gleich mehrere schlechte Nachrichten drücken heute deutlich auf den DAX. Besonders Aktien wie Infineon und Rheinmetall hat es erwischt

Das war’s wohl erstmal mit der DAX-Erholung: Der deutsche Leitindex liegt derzeit 0,8 Prozent im Minus und steht bei 18.244 Punkten. Beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50, sind die Verluste noch größer: Dieser liegt über 1,3 Prozent im Minus und steht damit bei 4.797 Punkten. Die Marke von 5.000 Punkten, die der Index schon mal überschreiten konnte, liegt damit immer weiter in der Ferne.

Die zur Wochenmitte schwer unter Druck geratene technologielastige US-Börse Nasdaq hat am Donnerstag der Stimmung am deutschen Aktienmarkt kräftig zugesetzt. Auch an diesem Handelstag dürfte es in der US-Technologiebranche noch etwas weiter abwärts gehen.

Schlechte heimische Konjunkturnachrichten sorgten ebenfalls für Druck auf den DAX. Nachdem tags zuvor bereits die Daten zur Unternehmensstimmung sehr schwach ausgefallen waren, versetzten nun die Ifo-Daten den Konjunkturaussichten einen weiteren Dämpfer. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft verschlechterte sich im Juli überraschend weiter. „Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise fest", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest. „Jetzt müssen wohl die Rotstifte an die Konjunkturprognosen angelegt werden", erwartet Chef-Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in Liechtenstein.

„Das war eine regelrechte Flucht aus Aktien", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC-Partners das Minus von fast vier Prozent im Nasdaq 100 am Mittwoch, und damit dessen schwächsten Handelstag seit Oktober 2022. Am Markt mache sich nach einigen enttäuschenden Quartalsberichten wie etwa von Tesla und Alphabet Angst breit, dass die Aktienkurse doch zu schnell und zu hoch gestiegen sein könnten. Und diese Angst treffe die KI-Aktien in ganz besonderem Maße. „Eine Beruhigung und nachhaltige Erholung scheint nur möglich, wenn die Bilanzen in der kommenden Woche überzeugen", glauben die Experten von Index-Radar. Am Dienstag berichtet Microsoft, am Mittwoch Meta und am Donnerstag Apple und Amazon.

Aktien von Infineon und Rheinmetall besonders im Minus beim DAX

Die beiden Schlusslichter im DAX bilden derzeit von der Performance her die Aktien von Infineon und Rheinmetall mit einem Minus von derzeit 5,3 und 4,6 Prozent.

Unternehmensseitig ging die Berichtssaison weiter, wobei auch Quartalszahlen internationaler Großkonzerne wie etwa die von STMicro und BE Semiconductor Industries ihre Spuren hinterließen. So senkte der Chiphersteller STMicro seine Jahresziele und auch der niederländische Branchenausrüster BE entsetzte die Anleger mit seinen Prognosen. Infineon büßte daraufhin ein.

An die DAX-Spitze schafft es unterdessen mit einem Plus von über 2,2 Prozent derzeit die Aktie von Bayer. Ein für das Unternehmen positives Gerichtsurteil in Australien zu einer Klage wegen Glyphosat-Risiken ließ die Aktie ansteigen.

