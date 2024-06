Könnte der deutsche Leitindex bald wieder unter die wichtige Marke von 18.000 Punkten rutschen? Was den DAX jetzt belastet und warum es Autoaktien wie BMW oder VW heute besonders erwischt

Keine gute Stimmung beim deutschen Leitindex: Der DAX liegt derzeit 0,6 Prozent im Minus und steht bei 18.067 Punkten. Damit schrappt er nur knapp an der wichtigen Marke von 18.000 Punkten und könnte jederzeit wieder unter diese fallen. Auch beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50, sieht es nicht viel besser aus: Der Index liegt 0,8 Prozent im Minus und steht bei 4.897 Punkten.



Marktexperten hatten sich schon vorbörslich skeptisch bezüglich einer positiven Trendwende beim DAX gezeigt. Nun rückten die 18.000 Punkte wieder in den Blick. Und damit auch die Frage, ob sich die vermeintliche DAX-Stabilisierung über der runden Marke als lediglich technische Reaktion auf die vorangegangenen Verluste entpuppen könnte, wovor CMC-MarketsAnalyst Jochen Stanzl gewarnt hatte.

Autoaktien wie BMW oder VW schwächeln im DAX

Besonders hat es heute Autoaktien wie BMW und Volkswagen getroffen, die beide aktuell fast drei Prozent im Minus liegen. Autobauer VW will in den kommenden Jahren bis zu fünf Milliarden US-Dollar in den US-Elektroautobauer Rivian stecken. Zunächst erwirbt VW Wandelanleihen. In einem zweiten Schritt wollen die Wolfsburger ein Gemeinschaftsunternehmen mit den Amerikanern gründen. Beobachter begrüßten die Pläne zunächst. Doch dann verschafften sich zunehmend kritische Bewertungen Gehör - auch mit Blick auf die hohen Investitionen der Wolfsburger.

Noch mehr im Minus liegt allerdings die ohnehin angeschlagene Aktie von Airbus, die derzeit mit einem Minus von über drei Prozent das Schlusslicht im DAX bildet. Der Versuch einer moderaten Erholung der Airbus-Aktien ist am Mittwoch rasch im Sande verlaufen. Der Flugzeugbauer habe Fluggesellschaften mitgeteilt, dass sich die Auslieferung bestellter Maschinen in den kommenden zwei Jahren verzögern könne, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit befasste Personen. Dies könnte Beobachtern zufolge ein Hinweis darauf sein, dass sich Probleme mit den Lieferketten noch deutlich über das laufende Jahr hinaus hinziehen. Mitunter wegen anhaltender Lieferketten-Probleme hatte der Flugzeugbauer am Montagabend seine diesjährigen Gewinn- und Auslieferungsziele gesenkt.

Ansonsten gibt es heute keine größeren Gewinne im Dax. Die einzigen beiden Aktien, die derzeit über ein Prozent im Plus liegen, sind die von SAP und Sartorius.

