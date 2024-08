Was ist da los? Der deutsche Leitindex DAX lässt heute kräftig Federn und vor allem die Aktien von Deutsche Post hat es erwischt. Die Hintergründe.

Kein guter Tag für den deutschen Leitindex: Der DAX liegt bereits über ein Prozent im Minus und steht bei 18.292 Punkten. Auch das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, musste Federn lassen, liegt ebenfalls knapp ein Prozent im Minus und steht derzeit bei 4.825 Punkten.

Die Aussicht auf womöglich bald sinkende Leitzinsen in den USA half dem deutschen Leitindex nicht. Eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed im September ist ein Szenario, das Marktteilnehmer bereits vor der Zinsentscheidung am Vortag für das wahrscheinlichste gehalten hatten.

Die zinssensiblen Technologiewerte hatten in den USA am Vortag deutlich zugelegt und dürften auch an diesem Donnerstag höher eröffnen. Die Anleger hierzulande orientierten sich aber zunächst an den schwächeren Börsen in Asien.

Die europäischen Börsen folgten ungeachtet der Signale der Fed für eine geldpolitische Lockerung dem schwächeren Trend in Asien. Dort hätten Wirtschaftsdaten die Märkte belastet und die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der chinesischen Wirtschaft nehme zu, schrieb Analyst Pierre Veyret vom Broker ActivTrades. Als besondere Bedrohung nimmt er die Kursverluste aber nicht wahr. Die Schwankungen am Markt blieben wie erwartet hoch und ein Auf und Ab während einer ereignisreichen Woche inmitten der Sommer-Saison sollte Anleger nicht zu sehr sorgen, schrieb er. Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets sprach von einer Fortsetzung der Schaukelbörse.

Aktien von Deutsche Post verlieren deutlich – doch diese Aktien profitieren im DAX

Das Schlusslicht im DAX bilden heute von der Performance her die Aktien von Deutsche Post mit einem Minus von derzeit fast fünf Prozent. Die lahmende Weltwirtschaft brockte dem Logistiker im zweiten Quartal einen Gewinnrückgang ein. Den Kurs belasteten aber vor allem die vorsichtigen Aussagen des Konzerns zum dritten Quartal. Dies lässt Anleger zweifeln, ob die DHL das untere Ende der Jahresziele übertreffen kann.

Immerhin konnten die Aktien von Vonovia und Zalando zulegen. So liegt die Aktie von Zalando derzeit 3,8 Prozent im Plus und Vonovia bildet mit einem Plus von fast vier Prozent von der Performance her die Spitze im deutschen Leitindex. Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern schrieb im ersten Halbjahr erneut Verluste, wird aber bei den Jahreszielen zuversichtlicher. Mehr dazu finden Sie hier.

Mit Material von dpa-afx

