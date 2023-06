Unklare Aussichten auf die weitere Entwicklung der US-Zinsen stimmen Anleger weiterhin vorsichtig. Munich RE und Hannover Rück zählen zu den Verlierern des Tages

Fast unverändert startet der Dax heute den Tag und steht aktuell bei 15.994,81Punkten. Anleger gehen weiterhin in Deckung und verhalten sich vorsichtig in Anbetracht der weiteren Entwicklung der US-Zinsen. Neuigkeiten der amerikanischen Notenbank Fed diesbezüglich werden für nächste Woche erwartet.

Der Markt sei in einer Tiefschlafphase, erklärt Anlagestratege Jürgen Molnar vom Brokerhaus RoboMarkets gegenüber Reuters. "In beide Richtungen geht so gut wie nichts mehr."

Die beiden Rückversicherer Münchner Rück und Hannover Rück zählen bisher zu den heutigen Verlierern. Beide Aktien liegen jeweils über zwei und drei Prozent im Minus. Am meisten zulegen konnte Infineon. Die Aktie des Halbleiterunternehmens liegt über drei Prozent im Plus.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Munich Re.