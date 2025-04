Der deutsche Leitindex kann heute wieder enorm zulegen. Doch wie nachhaltig ist diese Erholung? Besonders im Fokus: Die Aktie von SAP.

Der vorläufig entschärfte amerikanisch-europäische Zollstreit hat dem DAX am Donnerstag eine Erholungsrally beschert. Aktuell liegt der deutsche Leitindex im Vergleich zum Vortag fünf Prozent im Plus und steht bei 20.666 Punkten. Auch das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt über fünf Prozent im Plus und steht bei 4.862 Punkten.

„Die Situation ist nicht chaotisch, sie ist verrückt", kommentierte Carsten Brzeski, Chefvolkswirt für Deutschland und Österreich bei der niederländischen Bank ING, mit Blick auf US-Präsident Donald Trump und die Finanzmärkte. Trump setzte am Mittwochabend die jüngst verhängten, länderspezifischen Sonderzölle für 90 Tage aus. Während dieses Zeitraumes greift nun ein pauschaler Zollsatz von 10 Prozent. Dagegen verschärfte Trump den Konfrontationskurs mit China, indem er die Zölle für chinesische Einfuhren weiter anhob.

Um die Mittagszeit erklärte die EU-Kommission, die ab kommender Woche geplanten Gegenzölle für US-Importe vorerst nicht in Kraft zu setzen. Auf die Aktienkurse hatte das allerdings keinen Einfluss. Gleiches galt für US-Preisdaten, die eine schwächer als erwartete Entwicklung der Inflation belegten.

An diesem Donnerstag traten auch die chinesischen Gegenzölle für US-Waren in Kraft. In New York zeichnen sich nach der Kursexplosion vom Vortag allerdings wieder Verluste ab.

Laut dem charttechnisch orientierten Wertpapieranalysten Marcel Mußler "ist nach gestern erst einmal Aufatmen angesagt". Ähnlich wie andere Experten sieht er aber keinen Grund zur Euphorie. Denn schließlich sei der Zollkrieg nicht beendet, sondern nur für Verhandlungen ausgesetzt worden. „Dabei wird Trump aber weiterhin nicht den Samariter geben", so Mußlers Prognose. „Er wird vielmehr weiter mit markigen Sprüchen die Stimmung anheizen. Und das Vertrauen in Trump bleibt zerstört." Dazu bedeute der anhaltende Handelskrieg mit China schwer zu kalkulierende Risiken.

Aktien von Infineon, Deutsche Bank und SAP beim DAX im Fokus

Besonders zulegen konnten heute die Aktien von Infineon, Deutsche Bank und SAP. Die Aktuell neun, acht und acht Prozent im Plus liegen.

Die Hintergründe zu Infineon erfahren Sie hier und Deutsche Bank hier. Und in einer Welt, die Lieferketten neu denkt, werden Softwarelösungen zur Schlüsselressource. Digitalisierung ersetzt Zollfreiheit. Davon profitiert SAP.

Neue Inflationsdaten aus den USA

In den USA hat sich die Inflation überraschend deutlich abgeschwächt. Im März stiegen die US-Verbraucherpreise im Jahresvergleich lediglich um 2,4 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Im Februar hatte die Teuerungsrate noch 2,8 Prozent betragen. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang der Rate auf 2,5 Prozent gerechnet.

Die Kerninflationsrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, war im März ebenfalls niedriger als erwartet ausgefallen. Die Jahresrate fiel von 3,1 Prozent im Vormonat auf 2,8 Prozent. Hier war eine Rate von 3,0 Prozent erwartet worden.

Im Vergleich zum Vormonat sank die Inflationsrate insgesamt um 0,1 Prozent. Hier war ein Anstieg um 0,1 Prozent prognostiziert worden.

Wie nachhaltig die Entwicklung ist, muss sich aber zeigen. Denn der März war noch der Monat vor dem umfassenden Zollpaket der US-Regierung im Handel mit vielen Ländern.

Enthält Material von dpa-AFX

Lesen Sie auch:

Größter Börsen-Crash aller Zeiten kommt JETZT, warnt Experte – Chaos nur eine Frage der Zeit?

Oder:

Bis zu 8% sichere Dividende: Jetzt kassieren mit stabilen Aktien wie Vonovia, Realty Income & Co.