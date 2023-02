Lithium ist der Rohstoff der Zukunft, das hat auch Elon Musk erkannt. Mit diesen drei Rohstoffaktien sind Anleger bestens auf einen möglichen erneuten Bullrun vorbereitet.

Wir stehen vom Wandel von einer Abhängigkeit in die Nächste, meint zumindest Tesla und Twitter-CEO Elon Musk. Der Multimilliardär ist der Überzeugung, dass wir durch den Ausbau der E-Mobilität zwar die Abhängigkeit vom Öl lösen können, aber gleichzeitig in ein neues Gefangenendilemma geraten.

Neue Abhängigkeit

Wesentlicher Bestandteil der E-Mobilität ist nämlich der Rohstoff Lithium, welcher vor allem für Batterietechnologie verwendet wird. Dieser ist aber ein sehr seltenes Gut und der Ansturm auf den Rohstoff hat die Preise bereits explodieren lassen.

Auch Canaccord Analyst George Gianarikas schrieb in einer Studie zu Lithium:

“Wir sehen mehrere Parallelen zwischen der Kommunikationsrevolution der späten 1990er bis 2000er Jahre und der heutigen Revolution der Energiesysteme. Da Batterien das neue Rohöl sind, sehen wir die Pionierarbeit, Erfindung und Erforschung neuer Batterietechnologien als modernes Wildcatting – Bemühungen mit hoher Belohnung, aber natürlich nicht ohne Risiko”

So profitieren Anleger

Doch wie profitieren Anleger von dem Trend? Diese drei Aktien könnten besonders spannend sein:

Albemarle

Der Wert gilt als größter Lithiumproduzent der Welt und fördert den Rohstoff nicht nur, sondern verarbeitet ihn auch weiter. Aktuell hält man zudem die einzig aktive Mine in den USA in Silver Peak, Nevada.

General Motors

Aber es müssen nicht nur Minen sein. Der Autokonzern General Motors hat kürzlich 650 Millionen US-Dollar in das Lithiumunternehmen Lithium Americas investiert und will auch in Zukunft zukaufen, um sich die Belieferung in den nächsten Jahren zu sichern.

Enovix Corporation

Allerdings sollte man auch die Hersteller der Batterien nicht vergessen. Enovix ist zum Beispiel ein Wert, welcher die Stromspeicher produziert und auch neue Generationen für Auromoile & Co. entwickelt.

