Ein deutscher Börsen-Experte warnt vor zunehmenden Gefahren an der Börse. Warum er jetzt Bitcoin empfiehlt und welche bekannten Aktien er jetzt trotz der Unsicherheit kauft.

"Es gibt immer noch gute Investitionsmöglichkeiten in Deutschland, auch wenn wir tatsächlich für den deutschen Markt aktuell ein, zwei Warnsignale haben vom Gesamtmarktindikator", sagt Aktien-Experte Florian Söllner. Und weiter: "Aktuell haben wir tatsächlich auch mal ein bisschen mehr in China oder Amerika investiert als in Deutschland gerade."

Diese Aktien und Bitcoin können laut Aktien-Experte Söllner jetzt noch steigen

Florian Söllner ist Börsen-Brief-Autor und Analyst bei Der Aktionär, welche wie BÖRSE ONLINE zur Börsenmedien AG gehört. Dort verantwortet Florian Söllner den Hot Stock Report, der regelmäßig spannende Aktien mit Vervielfacher-Potenzial findet. Und eine dieser aktuellen Verfielfacher-Aktien ist die chinesische Xiaomi: "Die Xiaomi-Aktie ist ja so ein bisschen wie das chinesische Apple", sagt Söllner. "Ich habe zum Beispiel auch die Smartwatch von Xiaomi. Zudem haben wir vor einigen Wochen das Auto der Chinesen testen können und auch das Management macht einen kompetenten Eindruck."

Zuletzt hat Söllner dabei ein paar Gewinne bei der Xiaomi-Aktie mitgenommen, weil sie so gut gelaufen war. Doch Aktien-Experte Florian Söllner sagt: "aber Ich denke, da sind noch Chancen vorhanden. Ich glaube, der Konkurrenzkampf im Bereich Elektroauto wird enorm werden, aber starke Player, die im Kerngeschäft Geld verdienen wie Xiaomi, haben da gute Chancen." Zudem sei die Aktie noch fair bewertet.

Wie findet mal Vervielfacher-Aktien?

Denn Söllner und sein Team arbeiten mit der TFA-Formel. Diese soll Vervielfacher-Aktien finden. Doch wie funktioniert das? "Eigentlich suchen wir nach einer Aktie, die ausgebombt ist, wo der letzte Optimist aufgegeben hat, die vielleicht monatlich, jahrelang seitwärts geht. Idealerweise steigen da die Chancen für einen Ausbruch, weil auch sehr viele Anleger noch nicht investiert sind und die Aufwärtsbewegung entsprechend positiv sein kann. Dann lassen wir unseren Chart-Roboter - unseren Chart-Screener - über tausende Aktien im DACH-Raum und im US-Raum darüber laufen. Schließlich machen wir noch den Fundamentalcheck. Wir gucken dann natürlich nochmal händisch über die ausgewählten Aktien und überlegen uns: Macht da ein Investment Sinn?"

Welche Vervielfacher-Aktien Florian Söllner jetzt noch kauft, mit welchen deutschen Aktien 1.000 Prozent Gewinn drin sein können und was der Experte zum Bitcoin sagt, das erfahren Sie jetzt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Palantir Technologies, Microsoft.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Nvidia, Palantir Technologies.