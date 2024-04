Magnificent ist an der Aktie von Tesla momentan nicht mehr viel. Ein Nackenschlag folgt auf den nächsten. Dennoch könnte dem Papier bald die Trendwende gelingen. Davon ist ein Analyst überzeugt.

Die Aktie des Autobauers Tesla hat wahrlich schon bessere Zeiten erlebt. Erst kürzlich vermeldete das amerikanische Unternehmen, dass der Absatz des Elektrobauers im ersten Quartal 2024 um mehr als acht Prozent gesunken sei. Statt den von Experten erwarteten 457.000 Autos lieferte Tesla seit Beginn des Jahres nur 386.810 Fahrzeuge aus.

Und auch immer mehr Analysten sehen die Aktie skeptisch. Am Mittwoch hatte das Analysehaus Jefferies vor den Zahlen für das erste Quartal sein Kursziel von 185 auf 165 US-Dollar abgesenkt. Laut Analyst Philippe Houchois dürfte der Mittelabfluss stark negativ sein - wenn auch nicht so stark, dass Teslas Fähigkeit, die Geschäfte zu finanzieren, infrage gestellt werde. An der Wall Street rät derzeit eine deutliche Mehrheit der Analysten zu einem „Hold“ der Aktie.

Ein Hoffnungsschimmer für Tesla?

Weiterhin bullisch ist Canaccord-Analyst George Gianarikas. Mit einem Kursziel von 234 US-Dollar, was einem Upside von etwa 33 Prozent entspricht, glaubt er weiter an die Trendwende. Der Grund dafür ist sind Teslas Ambitionen im Bereich des autonomen Fahrens, das auch immer wieder in der Kritik steht.

Die Skepsis gegenüber der Technologie kann Gianarikas aber nicht verstehen: „Wenn ich Leute sehe, die SMS schreiben, rauchen oder sich streiten UND Auto fahren, kann ich nicht aufhören, mich zu fragen: Warum reagieren so viele Menschen so negativ auf autonome Fahrzeuge?“ Der Analyst verbindet große Hoffnungen mit der Technologie und glaubt auch zu wissen, wann Tesla damit durchstarten wird.

August ein wichtiger Monat für Tesla

Laut Gianarikas könnte die Enthüllung von Teslas Robotaxi am 08. August auch viele Neuigkeiten zum autonomen Fahren bringen. Zum Event selbst gibt es derzeit noch wenige Informationen. Mit der bisherigen „Autopilot“-Technik von Tesla war es immer wieder zu Zwischenfällen gekommen.

Sollte der Konzern hier tatsächlich überzeugen und die Konkurrenz noch nicht davongefahren sein, haben die Amerikaner unter Umständen wieder gute Chancen auf bessere Zeiten für die Aktie. Auch Star-Investoren wie Cathie Wood halten übrigens trotz des zeitweise starken Abverkaufs weiter an der Aktie fest.

