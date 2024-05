DAX-Anleger warten gespannt auf die anstehenden Zahlen von Nvidia – doch währenddessen büßt die Porsche-Aktie deutlich ein

Kaum Impulse beim deutschen Leitindex: Der DAX liegt derzeit 0,23 Prozent im Minus und steht bei 18.684 Punkten. Ähnlich sieht es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 aus, der bei 5.031 Punkten steht.

Die Zurückhaltung der Anleger vor dem abendlichen Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed sowie den nach US-Börsenschluss anstehenden Nvidia-Zahlen überrasche nicht, schrieb Analyst Christian Henke vom Broker IG. Vor allem an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq bleibe das Thema Künstliche Intelligenz (KI) der Treibstoff. Allerdings seien die Erwartungen an das KI-Vorzeigeunternehmen wohl sehr hoch.

Aktien von Infineon und Porsche beim DAX im Fokus

Die Aktien von Nvidia verfehlten vorab nur knapp eine neue Rekordmarke. Der Zwischenbericht hat das Potenzial, über den Technologiesektor hinaus die Märkte deutlich zu bewegen. Das könnte auf den Halbleiter-Hersteller Infineon abgefärbt haben, dessen Aktie mit einem Plus von 2,3 Prozent derzeit von der Performance her die Spitze im DAX markiert. Die Papiere des Softwareriesen Microsoft, der ebenfalls als wichtiger KI-Protagonist gilt, markierten schon am Dienstag ein neues Hoch.

Die Aktie von Porsche hingegen büßte ein und bildet mit einem Minus von derzeit 4,57 Prozent von der Performance her das Schlusslicht im DAX. Aus Branchensicht standen Europas Autowerte nach einem Bericht über mögliche chinesische Zölle auf Importfahrzeuge unter Verkaufsdruck. Insidern zufolge könnte China Zölle von bis zu 25 Prozent erheben auf leistungsstarke Autos aus der Europäischen Union (EU) und den USA. Unlängst erst hatten die USA Zölle für Elektroautos aus China drastisch erhöht, und auch in der EU stehen Zölle auf chinesische Autos zur Debatte.

