Der Bitcoin hat im Jahr 2023 bereits über 100 Prozent zugelegt. Die Hoffnung auf einen Bitcoin-ETF beflügelte die Kryptowährung zuletzt noch. Und jetzt präsentiert VanEck 5 Gründe, warum bald der nächste Bullenmarkt beginnt.

In US-Dollar gerechnet hat der Bitcoin in 2023 bereits um 108 Prozent zugelegt. In Euro sind es sogar noch ein paar Prozentpunkte mehr, weil der Euro gegenüber dem Dollar schwächer geworden ist. Dass Bitcoin und Kryptowährungen in 2023 vermutlich stark steigen, ist keine Überraschung. So schrieb BÖRSE ONLINE bereits Ende 2022: Die Statistik zeigt: 2023 wird ein sehr positives Jahr für Bitcoin und Kryptowährungen

Dabei war diese Prognose keine hohle Vermutung, sondern basierend auf dem 4 Jahres-Zyklus des Bitcoin. Und auch VanEck, einer der größten Vermögensverwalter der Welt schreibt in der Studie "Fünf Gründe, warum der Bullenmarkt schon morgen beginnen könnte": "Der Vierjahreszyklus bei Kryptowährungen bezieht sich auf ein Muster, bei dem es etwa alle vier Jahre zu signifikanten Marktbewegungen kommt. Dieses Muster steht in engem Zusammenhang mit dem Bitcoin-Halving, welches etwa alle vier Jahre stattfindet.

Das aktuelle Jahr markiert den Beginn eines neuen Vierjahreszyklus. Historisch gesehen ist dies ein ermutigendes Signal für den Kryptomarkt. Basierend auf vergangenen Trends können wir in den kommenden zwei bis drei Jahren einen Bullenmarkt erwarten."

Und welche weiteren Gründe führt VanEck für einen baldigen Bullenmarkt noch an?

5 Gründe für einen Bitcoin Bullenmarkt

Als zweiten Grund nennt Experte Menno Martens von VanEck das anstehende Bitcoin Halving. Bei diesem Event, welches im Frühjahr 2024 erneut stattfinden wird, wird rund alle 4 Jahre die Anzahl an neu ausgeschütteten Bitcoin halbiert. Im Grunde kann man sagen: Die Inflationsrate des Bitcoin wird halbiert. Dazu schreibt Menno Martens: "Traditionell beginnen Bullenmärkte lange vor dem eigentlichen Halving. Dies beruht auf der Annahme, dass die geringere Belohnung für das Mining zu einer Verknappung führen wird, die den Preis potenziell in die Höhe treibt." Und dies zeigt auch die folgende Grafik:

VanEck Bitcoin Halvings

Als dritten Grund für einen Bitcoin Bullenmarkt nennt VanEck das Verhältnis von kurzfristigen Anlegern (haben erst kürzlich gekauft) zu langfristigen Anlegern (halten seit langer Zeit Bitcoin). "In der Vergangenheit war der Tiefpunkt eines Bärenmarktes dann erreicht, wenn der Anteil der langfristigen Inhaber seinen Höchststand erreichte. Wenn der Markt in eine Bullenphase übergeht, verschiebt sich das Verhältnis wieder zugunsten der kurzfristigen Inhaber." In der unteren Grafik ist sehr gut zu erkennen, dass die grüne Linie für kurzfristige Anleger enorm niedrig ist und viele Anleger sehr langfristig halten.

Und wer vom Kryptomarkt profitieren möchte, der setzt auf den BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index. Über ein Zertifikat können Anleger somit an der Wertentwicklung von 10 wichtigen Coins teilhaben.

VanEck Bitcoin Halter

Bitcoin Bullenmarkt voraus?

Die wohl wichtigsten Gründe, nämlich der 4-Jahres-Zyklus und das anstehende Bitcoin Halving wurden bereits genannt. Alle anderen Gründe beziehen sich eher auf diese beiden Hauptgründe und stehen in direktem Zusammenhang damit. Doch Menno Martens von VanEck führt noch an, dass sich das Handelsvolumen von Bitcoin auf der Blockchain wieder erholt hat. Dies deutet daraufhin, dass das Bitcoin-Netzwerk wieder mehr genutzt wird, was auf mehr Interesse am Bitcoin schließen lässt. Zudem lässt das Handelsvolumen an Börsen - nicht auf der Blockchain - auch auf einen baldigen Bullenmarkt schließen. Denn Menno Martens schreibt: "Der Kursanstieg ist zwar ein wichtiger Faktor, aber auch das Handelsvolumen, das den Grad der Marktbeteiligung widerspiegelt, hat sich deutlich verändert. Diese sich entwickelnde Dynamik könnte den Übergang von einem Bären- zu einem Bullenmarkt signalisieren."

Zuletzt stellen wir mal die Frage in den Raum: Befindet sich der Bitcoin nicht schon längst in einem Bullenmarkt, wenn er über 100 Prozent in diesem Jahr bereits gewonnen hat?

Und lesen Sie auch: Bitcoin steigt wieder deutlich – Mit dem neuen Krypto-Plattform-Vergleich erfahren Sie, wo Sie am besten investieren

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.