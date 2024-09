Die US-Inflationsdaten sind da! Wie reagiert der DAX? Und warum stehen unter anderem die Aktien von Bayer im Fokus?

Auf diese Daten haben Anleger gewartet: Die neuen Inflationsdaten der USA. Die Abschwächung des Preisauftriebs auf 2,5 Prozent fiel wie erwartet aus. Damit ist die Inflationsrate die niedrigste seit Februar 2021. Die Kerninflation, also ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise, ergab allerdings ein unerwartet kräftiges Plus gegenüber Juli. Sie stagnierte zudem oberhalb von drei Prozent, was der Helaba zufolge die Erwartungen an die Zinssenkungen dämpfen dürfte. Sie hält daher einen kleinen Zinsschritt der Fed für das wahrscheinlichste Szenario. „Die immer noch hohe Kerninflationsrate macht ein vorsichtigeres Vorgehen der Fed notwendig", schlussfolgert auch Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in Liechtenstein.



Impulse für den deutschen Aktienmarkt gaben die Verbraucherpreise aber wenig. Der DAX liegt auf Tagessicht aktuell 0,5 Prozent im Plus und steht bei 18.365 Punkten, das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt 0,6 Prozent im Plus und steht bei 4.777 Punkten. Insgesamt jedoch herrscht vor den Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag und der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche Zurückhaltung, zumal die US-Verbraucherpreise für August laut der Helaba die Erwartungen an die Zinssenkungen eher dämpften.

Aktien von Commerzbank, Siemens Energy, BMW, Continental und Bayer im Fokus

Unangefochten an der Spitze steht heute mit einem Plus von sagenhaften 18 Prozent die Aktie der Commerzbank, die wegen Spekulationen über eine Übernahme durch die italienische Großbank Unicredit deutlich zulegte. Die Hintergründe lesen Sie hier.

An die zweite Stelle schafft es mit einem Plus von über 2,8 Prozent die Aktie von Siemens Energy.

Unterdessen konnten auch die Aktien von BMW wieder fast drei Prozent zulegen, nachdem sie gestern teils zweistellig eingebrochen waren. Der Grund waren gesenkte Aussichten aufgrund von Problemen bei zugelieferten Bremssystemen. Nicht wirklich erholen konnte sich stattdessen die Aktie des vermeintlichen Zulieferers Continental, die auch heute bereits zwei Prozent im Minus liegt. Mehr zum ganzen Sachverhalten finden Sie hier.

Ebenfalls nach hinten fällt im DAX mit einem Minus von über zwei Prozent die Bayer-Aktie. Das wesentliche Thema bei dem Chemie- und Pharmakonzern bleibt das Thema US-Glyphosat-Rechtsstreit. Allerdings brachte ein Bericht der "Rheinischen Post", demnach der Pharma- und Agrarchemiekonzern erneut vor das höchste US-Gericht ziehen will, keine neuen Erkenntnisse.

