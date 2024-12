Kann der DAX kurz vor dem Jahresende noch einen Satz machen? Eine MDAX-Aktie kann das auf jeden Fall, nur in die falsche Richtung. Das sollten Anleger nach den Weihnachtsfeiertagen wissen.



Die große Überraschung bleibt zunächst aus. Nach der Weihnachtspause startet der DAX am Freitag ruhig in den Handel. Der deutsche Leitindex verzeichnete in den ersten Handelsminuten ein moderates Minus von 0,23 Prozent auf 19.802,64 Punkte.

Nach einem Rekord über 20.500 Punkten Mitte Dezember war der Dax zuletzt in eine Korrektur übergegangen; Gewinnmitnahmen prägten das Bild zum Ende eines starken Jahres. Unsicherheit herrscht aktuell vor allem mit Blick auf den Zinskurs der US-Notenbank Fed, die Wirtschaftspolitik unter dem designierten US-Präsidenten Donald Trump sowie die erhoffte Wirtschaftserholung Chinas.

Der MDAX fiel unterdessen am Morgen um 0,61 Prozent auf 25.548,13 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,2 Prozent nach unten.



MDAX-Aktie stürzt zweistellig ab

Aus Unternehmenssicht konnten die Aktien von Delivery Hero bereits am Freitagmorgen für Aufsehen sorgen, nachdem die taiwanesische Wettbewerbsbehörde den Verkauf des Food-Panda-Geschäfts in Taiwan untersagt hatte. Der US-Fahr- und Lieferdienst Uber hatte die Sparte für knapp eine Milliarde US-Dollar erwerben wollen. Auf der Handelsplattform Tradegate rutschten die Papiere von Delivery Hero zwischenzeitlich um mehr als 10 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Montag ab.



JPMorgan ändert Kursziel für Delivery Hero nicht, aber...

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich des von der taiwanesischen Wettbewerbsbehörde untersagten Verkaufs des Food-Panda-Geschäfts dennoch auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die Ankündigung sei ein klarer Negativpunkt für den Essenslieferanten, denn die meisten Investoren seien überzeugt davon gewesen, dass der Deal zustande komme, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Er sehe zwar noch Raum für andere Veräußerungen in der Region, die als positive Kurstreiber wirken könnten, aber in den kommenden Tagen dürfte der Aktienkurs zunächst einmal erheblich belastet werden.

