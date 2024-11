Wie wirkt sich das Wahlgeschehen der USA in Deutschland aus? Was jetzt beim DAX passiert und warum unter anderem die Aktien von Porsche und Siemens Energy und Rheinmetall im Fokus stehen.

Es ist ein unruhiger Wochenstart: Aktuell liegt der deutsche Leitindex DAX 0,3 Prozent im Minus und steht damit bei 19.192 Punkten. Ähnlich sieht es beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50 aus, der ebenfalls 0,3 Prozent im Minus liegt und bei 4.865 Punkten steht.

Einen Tag vor dem Showdown um die US-Präsidentschaft sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt also keine neuen Wetten mehr eingegangen. Auch an der Wall Street werden zum Wochenauftakt keine größeren Kurssprünge mehr erwartet.

Marktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets sprach von der „wohl spannendsten Börsenwoche des Jahres". Die Frage, ob nach der Präsidentschaftswahl erstmals eine Frau oder zum zweiten Mal Donald Trump ins Weiße Haus einzieht, lähme und elektrisiere die Investoren gleichermaßen. Während die Wall Street wohl eher dem Republikaner Trump etwas abgewinnen könne, hoffe man in Frankfurt auf die Demokratin Harris.

Aktien von Porsche und Rheinmetall beim DAX im Fokus

Im Fokus stehen aktuell die Aktien von Porsche und Rheinmetall. Während die Aktien von Porsche mit einem Plus von 2,6 Prozent derzeit die Spitze im deutschen Leitindex markieren, reiht sich Rheinmetall mit minus 2,8 Prozent als Schlusslicht im DAX ein.

Nach der jüngsten Schwäche können sich die Aktien von Porsche also wieder etwas erholen. Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall legt an diesem Donnerstag (7. November) seine Zahlen für das dritte Quartal vor.

Bei den Einzelwerten im Dax setzten Anleger außerdem auf Siemens Energy. Die Papiere des Energietechnikherstellers erklommen ein weiteres Rekordhoch. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs mehr als verdreifacht.

Ansonsten gibt es heute keine deutlichen Kursbewegungen im DAX.

Mit Material von dpa-afx

Lesen Sie auch:

Cathie Wood kauft gerade wie verrückt diese Biotech-Aktie mit 300% Upside. Sollten Sie das auch?

Oder:

Immer noch 30 Prozent Kurspotenzial: Nvidia-Aktie mit neuem Mega-Booster