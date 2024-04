Der DAX schafft es heute wieder über die wichtige 18.000-Punkte-Marke – hat er seine Rücksetzer nun verkraftet und startet in eine neue Rallye? Besonders eine Aktie sticht hervor und prescht an die DAX-Spitze

So kann die Woche weitergehen: Der deutsche Leitindex schaffte es heute wieder über die wichtige Marke von 18.000 Punkten. Aktuell steht der DAX bei 18.055 Punkten und liegt damit über ein Prozent im Plus. Vom Anfang des Monats erreichten Rekordhoch bei 18 567 Punkten ist er aber noch ein gutes Stück entfernt. Ebenfalls rund ein Prozent im Plus liegt das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, der damit bei 4.985 Punkten steht.

Verantwortlich dafür waren vor allem die positiven Signale durch die Quartalsberichtssaison. Neben dem starken Quartalsbericht von Schwergewicht SAP trugen dazu die Resultate von Munich Re sowie positive US-Branchennachrichten für Merck und Sartorius bei.

Nach drei schwachen Wochen war der Dax jüngst im Bereich seiner 50-Tage-Durchschnittslinie bei ungefähr 17 800 Punkten gelandet.

Diese Aktie hebt im DAX heute ab

Besonders hervor hebt sich die Aktie von Sartorius Vz., die mit einem Plus von über sieben Prozent derzeit die Spitze im DAX markiert. Dem Unternehmen halfen überraschend starke Gewinnkennziffern des amerikanischen Life-Sciences und Diagnostikkonzerns Danaher für das erste Quartal.

Ansonsten gab es heute keine größeren Verluste im DAX. Einzig die Aktie von Henkel Vz. fällt mit einem Minus von über zwei Prozent als Schlusslicht auf. Die Aktie ist jedoch nur optisch schwächer, da sie ex Dividende gehandelt wird.

