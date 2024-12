Legt der DAX nur eine kurze Verschnaufpause ein oder wird es Zeit, Gewinne mitzunehmen? Was Anleger jetzt wissen sollten und warum die Aktien von Siemens Energy gerade deutlich verlieren.

Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt ist am Dienstag zunächst abgerissen. Zwar schaffte es der DAX nach einem zähen Start am frühen Nachmittag leicht ins Plus, eine weitere Höchstmarke blieb dem Index aber verwehrt. Aktuell steht er bei 20.352 Punkten. Am Vortag hatte der DAX unmittelbar zu Handelsbeginn mit 20.461 Zählern das sechste Rekordhoch in Folge erreicht. Das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, gibt mit aktuell minus 0,3 Prozent etwas deutlicher nach und steht bei 4.970 Punkten.

Aus börsentechnischer Sicht sei der DAX nach der jüngsten Kurs-Rally "überkauft", schrieb die Landesbank Helaba. Eine vorübergehende Korrektur sei daher nicht unwahrscheinlich, ein Rücksetzer bis auf 20.000 Punkte durchaus möglich.

Aktie von Siemens Energy verliert deutlich im DAX

Im Fokus steht heute unter anderem die Sartorius-Aktie im DAX, denn die markiert mit einem Plus von 6,6 Prozent von der Performance her derzeit die Spitze im deutschen Leitindex. Die Aktie gilt eigentlich als der größte Verlierer 2024. Das Plus könnte vor allem am Chartausbruch von Qiagen liegen, mehr dazu erfahren Sie hier.

Schlechter läuft es gerade hingegen beim absoluten Favoriten Siemens Energy: Die Aktie bildet mit einem Minus von 4,7 Prozent derzeit das Schlusslicht von der Performance her im DAX. Es handelt sich hier vermutlich jedoch nur um Gewinnmitnahmen. Die Aktie liegt seit Jahresanfang immer noch über 300 Prozent im Plus.

Mit Material von dpa-afx

Lesen Sie auch:

Massive Bewertung bei Aktien gerechtfertigt? Experte mit steiler These für die Börse

Oder:

Ungerechtigkeit für ETF-Anleger: Diese MSCI World ETFs sollten Sie meiden!