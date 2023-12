Am 10. Januar könnte es wegen einer Zulassung des Bitcoin-ETFs durch die SEC in Amerika zu einer massiven Bitcoin-Rallye kommen. Diese drei Aktien dürften massiv von dem Bullrun profitieren:

Der nächste Kryptobullenmarkt kündigt sich immer lauter an. Nachdem die digitalen Währungen bereits im Jahr 2023 stark angezogen sind, könnte im Jahr 2024 eine echte Rallye erfolgen. Das liegt zum einen an der potenziellen Zulassung eines Bitcoin-ETFs am Stichtag 10. Januar durch die SEC, zum anderen aber an dem anstehenden Bitcoin-Halving, das ebenfalls im kommenden Jahr stattfindet. Beide Events dürften die Nachfrage nach dem dezentralen Währungsersatz wieder deutlich antreiben und den Kurs ansteigen lassen.

Diese Aktien dürften massiv vom nächsten Kryptobullenmarkt profitieren

Wer von dieser möglichen Rallye profitieren, nicht aber in Kryptos selbst investieren will, der sollte jetzt einen Blick auf die potenziellen Profiteure und Schaufelhersteller des Booms werfen. So kann man sich für 2024 positionieren:

Coinbase (KGV: -)

Erster Wert ist die Handelsplattform Coinbase, auf der Kunden Kryptowährungen kaufen, verkaufen und verwahren können. Besonders dieser Konzern hängt stark an den Preisen der Kryptowährungen, da prozentuale Handelsgebühren das Unternehmen in guten Zeiten überproportional, in schlechten Zeiten unterproportional profitieren lassen.

Übrigens soll Coinbase außerdem die Verwahrung für die Bitcoins mehrerer ETFs wie den von BlackRock übernehmen, wodurch im Falle einer Zulassung eine zusätzliche Einnahmequelle winkt.

Marathon Digital Holdings (KGV: 234)

Auch interessant könnten die Marathon Digital Holdings sein. Hierbei handelt es sich um einen Miner von Kryptowährungen, also einen Betreiber einer Serverfarm, in der beispielsweise Bitcoins durch das Lösen mathematischer Probleme freigesetzt werden.

Anders als viele andere Unternehmen in dem Sektor ist Marathon Digital Holdings übrigens profitabel, wenn auch die wirklich großen Gewinne noch auf sich warten lassen.

MicroStrategy (KGV: 20)

Ebenfalls profitieren dürften Anleger von steigenden Kryptokursen mit einem Investment in MicroStrategy. Das Software- und Cloud-Unternehmen hat seit Jahren ein sehr hohes Bitcoin-Exposure und investiert regelmäßig in die digitale Währung.

Aktuell hält der Konzern 158.400 Bitcoin zu einem durchschnittlichen Einstiegspreis von 29.586 US-Dollar.

Vom Kryptobullenmarkt profitieren?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den Börse Online Best of Krypto Index

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.