Dank der fallenden Inflation hat die EZB heute eine erneute Zinssenkung angekündigt. Wie der DAX reagiert – und worauf sich Anleger nun einstellen können.a

Es war bereits erwartet worden, trotzdem ist es ein positives Signal für die Aktienmärkte: Die Europäische Zentralbank EZB gab heute in einer Sitzung bekannt, die Zinsen im Euroraum erneut senken zu wollen.

So fällt der am Finanzmarkt richtungsweisende Einlagenzins, den Banken für bei der Notenbank geparktes Geld erhalten, um 0,25 Prozentpunkte auf 3,25 Prozent. Der Zinssatz, zu dem sich Banken Geld bei der Notenbank besorgen können, sinkt ebenfalls um 0,25 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent.

Damit reagiert die Notenbank auf die abflauende Inflation im Euroraum. Die Senkung war bereits im Vorfeld erwartet worden. Es ist bereits das dritte Mal, dass die Notenbank in diesem Jahr die Zinsen senken. Hinweise auf weitere Zinsschritte im Jahresverlauf vermied die EZB jedoch . Man werde weiter datenabhängig entscheiden, hieß es.

Zinssenkung in Europa – so reagiert der DAX und das bedeutet es für Anleger

Kredite etwa für den Hausbau könnten durch die Zinssenkungen nun günstiger werden. Sinkende Leitzinsen stützen zeitverzögert die Konjunktur und sind daher eine gute Nachricht für die schwache deutsche Wirtschaft. Unternehmen können bei günstigeren Krediten leichter investieren und Verbraucher sich billiger verschulden - etwa beim Hausbau. Sparer hingegen müssen mit niedrigeren Zinsen bei ihrer Bank rechnen und geringere Renditen etwa bei Lebensversicherungen in Kauf nehmen.

Der DAX hatte bereits im Vorfeld optimistisch auf die anstehende Zinssenkung reagiert. Aktuell liegt er 0,8 Prozent im Plus und steht bei 19.578 Punkten. Auch das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt 0,9 Prozent im Plus und steht bei 4.951 Punkten.

Ökonomen hatten die Zinssenkung der EZB erwartet, denn die Inflation im Euroraum sinkt: Im September fiel die Teuerungsrate dem Statistikamt Eurostat zufolge auf 1,7 Prozent. Das war noch weniger als in einer ersten Schätzung errechnet und deutlich niedriger als im August (2,2 Prozent). Die Inflation lag damit erstmals seit Mitte 2021 unter der Zielmarke von zwei Prozent, die die EZB mittelfristig im Euroraum anstrebt. Vor allem billigere Energie drückte die Teuerungsrate und sorgte auch in Deutschland für einen deutlichen Rückgang der Inflation.

An der DAX-Spitze steht mit einem sagenhaften Plus von über 16 Prozent aktuell die Aktie von Sartorius. Die Hintergründe dazu erfahren Sie hier. An zweiter Stelle folgt die Aktie von Merck mit einem Plus von über sechs Prozent. Neben der Erleichterung bei Sartorius profitierten die Anteile auch vom Zauberwort "Künstliche Intelligenz" (KI), wie ein Händler sagte. Merck will mittelfristig zu nachhaltigem Wachstum zurückkehren und dabei auch Vorteile ziehen aus dem Boom von KI-Anwendungen.

Mit Material von dpa-afx

Lesen Sie auch:

Mit diesem ETF jederzeit in die wirklich besten Unternehmen der Welt investieren

Oder:

Bis zu 224% im Plus: Diese 3 US-Aktien lassen die Magnificent 7 jetzt alt aussehen