Auf gewisse Aktien können Anleger sich verlassen. Papiere wie die Allianz, Berkshire Hathaway, LVMH, Apple und Co bringen Investoren regelmäßig gute Renditen. Auf diese Aktien für die Ewigkeit können Anleger jetzt setzen.

Was wünschen Anleger sich meistens? Eine hohe Dividende, ein sicheres Kurswachstum und möglichst wenige Schwankungen. Zudem sollten es Aktien sein, die ein so robustes Geschäftsmodell haben, dass sie Krisen und die nächsten Jahrzehnte überdauern können. Sprich: Diese Aktien sollen Anlegern Gewinn und gleichzeitig Sicherheit bieten. Und das geht. Zwar findet man nicht oft solche Aktien, doch hin und wieder ist es möglich.

Aktien für die Ewigkeit

Der deutsche Versicherer-Allianz hat in den vergangenen 20 Jahren zwar nur um 99,64 Prozent im Kurs zugelegt, doch alleine die Dividende sorgte für einen erklecklichen Gewinn bei Anlegern: Insgesamt kommen sie nämlich in den vergangenen zwei Jahrzehnten auf ein Plus von 344,58 Prozent mit der Allianz-Aktie.

Noch besser sieht die Performance bei der Aktie von Berkshire Hathaway aus - und dabei zahlt das Unternehmen gar keine Dividende aus. Alleine durch Kurssteigerungen konnten Anleger seit 2002 hier ein Plus von 557 Prozent erzielen. Das sind 9,86 Prozent Gewinn pro Jahr!

Und nochmal deutlich besser war die Performance der Luxus-Aktie von LVMH: Denn die Franzosen legten seit 2002 nicht nur um 1583 Prozent im Kurs zu. auch die Dividende der LVMH-Aktie steigerte sich kräftig, sodass Anleger auf eine Gesamtrendite von 2348 Prozent kamen.

In Allianz, Apple, LVMH, Berkshire Hathaway und Co investieren

Natürlich können Anleger sich die Einzelaktien dieser Outperformer kaufen. Oder aber sie setzen gebündelt auf ein einzelnes Produkt, was fürs eigene Depot überschaubarer sein kann. So können Sie mit dem BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index mit nur einem Zertifikat (WKN: DA0ABN) auf 30 solcher Aktien setzen. Neben der Allianz, Apple, LVMH und Berkshire Hathaway befinden sich hier auch Mercedes-Benz, Walt Disney oder Walmart im Index.

Und wie der Renditevergleich gezeigt hat, bieten solche Aktien nicht nur eine gewisse Sicherheit, sondern bringen Anlegern auch hohe Gewinne.

Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.