Kaum zu fassen: Der bekannte Milliardär Bill Gates setzt fast 90 Prozent seines Portfolios auf gerade einmal diese fünf Aktien – warum er damit eine geniale Strategie fährt

Er zählt zu den reichsten Menschen der Welt: Microsoft-Gründer Bill Gates (68). „Forbes“ schätzt sein Vermögen derzeit auf 129,4 Milliarden US-Dollar, was ihn zum neunt-reichsten Menschen der Welt macht. Lange Zeit hatte Gates jedoch sogar den Titel als reichster Mensch inne.

So oder so: Wenn jemand weiß, wie man aus seinem Geld noch mehr Geld machen kann, dann ist es wohl Bill Gates. Zwar ist der 68-jährige vor allem als Tech-Genie bekannt, das den Konzern Microsoft groß machte. Doch mittlerweile findet sein Name auch zunehmend an der Wall Street Gehör.

Denn das Vermögen seines Herzensprojekts, der Stiftung „Bill and Melinda Gates Foundation“, die er zusammen mit seiner Exfrau Melinda aufgebaut hatte, wird vom Bill & Melinda Gates Foundation Trust verwaltet. Es ist die größte private Stiftung der Welt, sie setzt sich für eine bessere Gesundheitsversorgung, die Bekämpfung der Armut und den Zugang zu Bildung ein.

Microsoft, Berkshire & Co.: Auf diese 5 Aktien setzt Bill Gates fast 90% des Portfolios

Der Trust wird bereits seit mehreren Jahren von der Cascade Management Company verwaltet. Diese finanziert die Stiftung - das Geld will also wohlüberlegt investiert werden. Derzeit befinden sich darin laut 13F-Report Aktien im Wert von fast 46 Milliarden US-Dollar und er enthält rund 24 Positionen.

Das Besondere: Die Top 5 Positionen nehmen davon fast 90 Prozent ein. Dabei handelt es sich um die Aktien Microsoft, Waste Management, Berkshire Hathaway (B), Canadian National Railway sowie Caterpillar.

Damit hat Gates zum einen eine perfekte Diversifizierung: Mit Microsoft einen innovativen, aber soliden Tech-Giganten, mit Warren Buffetts Berkshire Hathaway ein Finanzunternehmen, das die Performance des Marktes regelmäßig schlägt und mit Waste Management ein Entsorgungs-Unternehmen. Da die Menschheit immer mehr Müll produziert, werden die Dienstleitungen dieses Unternehmens stets zwingend gebraucht – somit ist die Aktie auch noch ein genialer Kandidat fürs Depot, wenn es um ein krisensicheres Investment geht.

Doch nicht nur das: Vier der Top-5-Aktien (Microsoft, Canadian National Railway, Caterpillar und Waste Management) bescheren der Stiftung jedes Jahr Dividenden von über 389 Millionen US-Dollar, statistisch gesehen also jeden Tag über eine Million US-Dollar.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Microsoft.