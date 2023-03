Die herkömmlichen Indizes wie DAX, Dow Jones und Co berücksichtigen Aktien aus verschiedenen Megatrends zu wenig. Wir haben dies zum Anlass genommen und zwei Trend-Themen in jeweils einen Strategie-Index gepackt.



Die großen Standardindizes setzen sich zumeist aus mehreren Sektoren zusammen. Der DAX vereint beispielsweise 40 Aktien aus mehr als 20 Branchen und gleicht somit einem Gemischtwarenladen. Aktien aus den Zukunftsthemen Künstliche Intelligenz (KI) oder Green Tech finden nahezu keine Berücksichtigung. Die Redaktion von BÖRSE ONLINE hat das zum Anlass genommen, diese Megatrends der Zukunft in zwei Strategie-Indizes darzustellen.



BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz Index

Microsoft Gründer Bill Gates glaubt, dass KI die revolutionärste Technologie ist, die er seit Jahrzehnten gesehen hat. „Die Entwicklung von KI ist ebenso grundlegend wie die Erfindung des Mikroprozessors, des PCs, des Internets und des Handys“ so Gates in einem jüngst veröffentlichten Blogbeitrag. Mit dem BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz und dem damit verbundenen Indexzertifikat WKN DAOABV haben Anleger die Möglichkeit an der Entwicklung von 20 KI-Aktien teilzuhaben.



Die höchste Gewichtung im Index haben aktuell Chip-Gigant Nvidia, Software-Unternehmen Perion und Technologie-Riese Meta.

Weitere Informationen zum Index finden Sie hier.

Börse Online Grüne Zukunft Index

Damit die weltweit gesteckten Klimaziele erreicht werden, bedarf es massiver globaler Investitionen in die alternativen Energien Wasserstoff, Windkraft und Solar. Sowohl die EU als auch die USA investieren mehrere 100 Milliarden Euro in die Infrastruktur der alternativen Energien. So soll die aktuelle Stromerzeugung durch die Erneuerbaren in Deutschland von aktuell rund 46 Prozent auf mehr als 75 Prozent in 2030 gesteigert werden. Mit dem BÖRSE ONLINE grüne Zukunft Index und mit dem dazugehörigen Indexzertifikat WKN DA0ABH haben Anleger die Möglichkeit in 16 Unternehmen aus dem Green-Tech Bereich zu investieren.

Die höchsten Gewichtungen im Index haben aktuell Linde, First Solar und Gebäude-Sanierer Steico.



Weitere Informationen zum Index gibt es hier.