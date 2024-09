Sie zählt zu Bill Gates absoluten Lieblingsaktien und beschert dem Milliardär dabei auch noch eine Dividende von über 100 Millionen US-Dollar pro Jahr. Das Geniale: Es handelt sich dabei auch noch um eine Buy & Hold Forever Aktie.

Der Milliardär Bill Gates (68) ist wohl vor allem für den Gründung des Mega-Konzerns Microsoft bekannt. Doch tatsächlich findet er in den vergangenen Jahren auch immer mehr Beachtung als Investor.

Denn das Vermögen seiner Herzensangelegenheit, der Stiftung, die er gemeinsam mit seiner Exfrau Melinda ins Leben gerufen hat, wird vom Bill & Melinda Gates Foundation Trust verwaltet. Diese Stiftung ist die größte private weltweit und engagiert sich für verbesserte Gesundheitsversorgung, Armutsbekämpfung und den Zugang zu Bildung. Der Trust, dessen Treuhänder Bill Gates ist, wird schon seit einigen Jahren von der Cascade Management Company gemanagt. Diese sorgt für die Finanzierung der Stiftung – das Geld will also mit Bedacht angelegt werden.

Und ein Blick auf das Aktienportfolio zeigt: Gleich bei der drittgrößten Position handelt es sich um eine geniale Buy & Hold Forever Aktie, die Gates jedes Jahr auch noch über 100 Millionen US-Dollar nur an Dividende beschert.

Bill Gates geniale Lieblingsaktie – Buy& Hold Forever und Dividende ohne Ende

Der jüngste Blick aufs Portfolio offenbart den Stand zum Ende des zweiten Quartals. Darin zeigt sich: Die drittgrößte Position, die fast 16 Prozent des gesamten Portfolios einnimmt, ist die Aktie des Müll-Unternehmens Waste Management. Waste Management ist das größte private Müllunternehmen der USA, betreibt zahlreiche Recyclinganlagen und Deponien.

Gates Trust setzt auf die Aktie bereits seit dem Jahr 2002 und nimmt nur selten Änderungen an ihr vor – aus gutem Grund, qualifiziert die Aktie sich bei diesem Geschäftsmodell doch als waschechte Buy and Hold Forever Aktie: Unabhängig von der wirtschaftlichen Lage gibt es immer Müll, und die Städte müssen für dessen Entsorgung bezahlen. Laut einer Studie des UN-Umweltprogramms wird die Menge an Abfall bis 2050 um etwa 65 Prozent steigen. Daher kann die Aktie gerade zu Krisenzeiten deutlich besser abschneiden als der Markt – im schwierigen und zinsintensiven Jahr 2022 etwa konnte sie ihren Kurs relativ gut halten, im Gegensatz zu anderen Aktien, die deutlich einbrachen. Auf Sicht von fünf Jahren liegt sie trotzdem stolze 80 Prozent im Plus und konnte auch seit Jahresanfang bereits wieder über 15 Prozent zulegen.

Bill Gates verdient mit der Waste Management Aktie ein Vermögen mit Dividenden – und Sie können es auch

Das Besondere an der Aktie von Waste Management: Das Unternehmen erhöht die Dividende bereits seit über 15 Jahren in Folge, die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate in den vergangenen fünf Jahren liegt dabei bei sechs Prozent. Erst bei den jüngsten Quartalszahlen gab das Unternehmen bekannt, die vierteljährliche Dividende um über sieben Prozent auf 0,71 US-Dollar zu erhöhen.

Da Bill Gates über 35 Millionen Aktien von Waste Management hält, bedeutet dies, dass er umgerechnet über 100 Millionen US-Dollar jedes Jahr nur durch die Dividende bekommt. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 1,44 Prozent.

Bei den Quartalszahlen konnte Waste Management zuletzt die Erwartungen auf ganzer Linie übertreffen. Vor allem in den Geschäftsbereichen erneuerbare Energien und Recycling konnte das Unternehmen ein deutliches Wachstum erzielen – es ist also auch zukunftssicher aufgestellt.

Die Mehrheit der Analysten rät zum Kauf der Aktie und sieht mit einem Kursziel von 224 US-Dollar eine Kurschance von über sieben Prozent.

