Die Energiewende ist im vollen Gange und wird in den kommenden Jahren noch an Tempo zulegen. Auf welche Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien können Anleger jetzt setzen, um auch in Zukunft zu den Gewinnern zu gehören?

Die Energiewende und der Einsatz von erneuerbaren Energien ist eines der bestimmenden Themen in der Gesellschaft – aber auch an den Börsen. Immerhin müssen sich viele Branche auf die neuen CO2-Gegebenheiten und Gesetze einstellen, um auch in Zukunft nachhaltig wirtschaften zu können. Im Jahr 2023 lag der Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Energieverbrauch laut Daten der Plattform Statista in Deutschland bei 22 Prozent.

Die Bundesregierung hat das Ziel diesen Anteil bis zum Jahr 2050 auf 60 Prozent zu erhöhen. Das erfordert natürlich Investitionen. Und für Anleger könnten so Aktien von Unternehmen interessant werden, die direkt an dieser Energiewende partizipieren.

Verbio mit Mega-Kursziel

Der Biosprit-Hersteller Verbio ist einer der Profiteure der Energiewende und konnte jüngst nach einer Kaufempfehlung der Analysten von Kepler Cheuvreux um zwischenzeitlich 2,5 Prozent nach oben springen. Wie die Experten mitteilten, können Anleger mit dem Wert auf das Thema Dekarbonisierung setzen. Die Aktie habe dabei zwei Jahre lang unter Druck gestanden, doch die Geschäfte könnten sich im Jahr 2025 mit einem soliden Gewinntrend normalisieren.

Auch die expandierenden Geschäfte in den USA wurden positiv gesehen. Die Analysten von Hauck Aufhäuser IB rieten Mitte Mai ebenfalls zum Kauf des Papiers. Das auf 46 Euro angehobene Kursziel entspricht dabei momentan einem möglichen Upside von sagenhaften 105 Prozent.

Nordex mit stabiler Auftragslage

Auch die Aktie des deutschen Windkraftanlagenherstellers Nordex konnten zuletzt von positiven Analystenstimmen profitieren. So rät Jefferies bei einem Kursziel von 19 Euro weiter zum Kauf der Aktie und geht von einer verbesserten Profitabilität in den nächsten Quartalen und robusten Auftragsaussichten aus.

Mit 20,30 Euro hatte zuvor Goldman Sachs zuvor sogar noch ein höheres Kursziel für die Aktie ausgegeben. Das entspricht momentan einem Aufwärtspotenzial von über 40 Prozent.

Diversifiziert in die grüne Zukunft investieren

Wer nicht nur in die Einzelaktien von Verbio und Nordex Geld stecken möchte, findet beide Werte zusammen mit einigen weiteren vielversprechenden Aktien im Grüne Zukunft Index von BÖRSE ONLINE. Damit profitieren Anleger von den Entwicklungen der Energiewende und streuen aber gleichzeitig ihr Anlagerisiko über insgesamt 16 Aktien aus der Branche.

