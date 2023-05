Discount-Zertifikate: Eine Sieben-Monats-Sicherheitsstrategie, die auch bei einem Seitwärtstrend Gewinn bringt. Mit Plug Power, Aroundtown und Co.

Angesichts der in diesem Jahr bisher gut gelaufenen Börse und der nun beginnenden schwierigeren saisonalen Phase kann es nicht schaden, bei Neuinvestments zumindest zum Teil auf rabattierte Papiere zurückzugreifen. Wir haben vier Discount-Zertifikate ausgewählt, die jeweils bis Dezember laufen und dann beim Verkauf ein schönes Weihnachtsgeld abwerfen sollen.

Bis zu 16 Prozent mit Aroundtown

So gibt es beim Papier auf den gebeutelten Immobilienwert Aroundtown schon dann den Maximalgewinn von 16 Prozent zu erzielen, wenn die Aktie am 15. Dezember 2023 bei mindestens 80 Cent notiert. Zurzeit nähert sich die Aktie erstmals in ihrer Historie der Ein-Euro-Marke. Zumindest ein steiler Abwärtstrend konnte zuletzt beendet werden, was die Hoffnung auf eine Bodenbildung schürt. Mit dem Aroundtown-Discount-Zertifikat erfolgt der Einstieg mit einem Abschlag von sehr hohen 21 Prozent, was noch einmal viel Risiko aus dem Investment herausnimmt.

Aroundtown-Zertifikat

27 Prozent Rabatt auf Hellofresh

Noch stattlichere 27 Prozent Rabatt bietet das ausgewählte Hellofresh-Discount-Zertifikat, welches zudem mit einem Gewinnpotenzial von 17 Prozent zu gefallen weiß. Hier ist der Cap jedoch nicht deutlich unter dem bisherigen Tief angesiedelt, sondern mit 20 Euro auf einem Niveau, welches im März für einige Wochen unterboten worden war. Wir setzen aber darauf, dass sich die inzwischen wieder solidere charttechnische Situation durchsetzt und die auch von der Fibonacci-Analyse bestätigte Unterstützung um 20 Euro behauptet werden kann. Bezogen auf das Discount-Zertifikat bietet sich ein Stopp bei 14,75 Euro an, wodurch das Verlustrisiko auf 13 Prozent begrenzt wird.

Antizyklische Chancen bei Plug Power und Morphosys

Sogar gut ein Drittel unter dem Aktienkurs kommt man beim Morphosys-Discount-Zertifikat zum Zug. Die Aktie macht einen charttechnisch hervorragenden Eindruck, und der 16er-Cap wird bereits von der 200-Tage-Linie und im Spätsommer dann auch von einer mittelfristigen Aufwärtstrendlinie abgesichert. Auf Sicht von sieben Monaten sollte mit dem Papier ein Gewinn von 17 Prozent erzielt werden. Der Stopp bei 11,50 Euro begrenzt das Verlustrisiko auf 16 Prozent.

Die vierte, rein antizyklisch motivierte Position hat einen US-Brennstoffhersteller als Basis, der sich noch im Sinkflug befindet und auf den niedrigsten Stand seit Sommer 2020 fiel. Das Plug-Power- Discount-Zertifikat steigt auf einen Ge- genwert von 7,00 Dollar, sofern die Aktie am 15. Dezember zumindest diesen Cap behauptet. Daraus ergibt sich ein Gewinnpotenzial von etwa 25 Prozent. Wegen der Unterstützungszone 6,00/7,00 Dollar und derzeit noch etwa 26 Prozent Rabatt wird der Stopp recht tief bei 3,90 Euro platziert und damit ein Verlustrisiko von 24 Prozent akzeptiert.



