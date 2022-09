Einige der zehn Aktien des BÖRSE ONLINE Reversal Index sind reif für eine Kurswende. Bei manchen zeigen sich deutliche Anzeichen eines Aufschwungs. Was Anleger nun beachten sollten. Von Florian Hielscher

Sinkende Nachfrage durch die abschwächende Pandemie und anhaltende Verluste schickten die Aktie von Peloton, Anbieter von Fitnessgeräten und Medien, auf Talfahrt. Die gestiegenen Zinsen taten bei dem defizitären Unternehmen ihr Übriges. Nun besteht die Chance auf ein Comeback: Der Herbst könnte eine erneute Corona-Welle mit sich bringen — während der Hochphasen der Pandemie schwang sich auch der Aktienkurs zu neuen Höhen auf. Es gibt zudem ein neues Management. Die beiden Mitgründer John Foley und Hisao Kushi traten von ihren Positionen zurück, der frühere Spotify-Manager Barry McCarthy führt nun die Geschäfte.

Neue Spitzenkräfte gibt es auch beim US-Software-Unternehmen Microstrategy. Anfang August löste Manager Phing Le den bekannten Bitcoin-Enthusiasten Michael Saylor ab. Wegen der hohen Bestände des Unternehmens an der Kryptowährung ist der Aktienkurs eng mit dem Kurs der größten Cyberdevise verbunden. Da der Bitcoin stark nachgegeben hat, verliert auch das Unternehmen an Wert. Microstrategy bleibt bei seiner Linie und will weitere Bitcoins erwerben. Das Geld dafür besorgt sich das Unternehmen auch über eine Kapitalerhöhung. Bis zu 500 Millionen Euro wollen die Amerikaner durch den Verkauf von „Class A“-Aktien einnehmen. Die Abhängigkeit von Bitcoin wird das Microstrategy so weiter verstärken. Erholt sich der Bitcoin von seinen aktuellen Belastungsfaktoren, steigt auch die Aktie.

So profitieren Sie von einem möglichen Turnaround an den Börsen

Einige Papiere im BÖRSE ONLINE Reversal-Index, darunter die Aktie des Impfstoffherstellers Biontech, zeigen bereits deutliche Anzeichen einer Trendwende. Beim Wasserstoffspezialisten Plug Power etwa haben jüngste Großaufträge für eine positive Dynamik gesorgt. Der Index mit der WKN DA0ABB bietet Anlegern die Möglichkeit, statt eines Einzelinvestments gleich auf zehn abgestürzte Highflyer zu setzen, die noch vor wenigen Monaten als Zukunftsaktien gehandelt wurden. Die Werte werden regelmäßig auf die gleiche Gewichtung gebracht.