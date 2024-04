Diese Aktien könnten auch noch in 100 Jahren erfolgreich sein. Und aktuell machen die Titel Anlegern ein Investment besonders schmackhaft. Das sind die Gründe.

Vor allem für langfristig orientierte Anleger sind sogenannte Buy-and-Hold-forever Aktien ein Traum. Man kauft sie einmal ein und lässt die Papiere dann auf unbestimmte Zeit liegen. Selbst große Kursabstürze fangen die Titel mit ihren diversifizierten Geschäftsmodellen irgendwann wieder auf und bei vielen Papieren lockt auch eine attraktive Dividende, die für einen konstanten Erlösstrom sorgt. Gigantische Kurssprünge sind mit den Aktien zwar nicht drin, dennoch können Anleger mit Geduld so reich werden.

Investieren können Sie in solche Aktien zum Beispiel mit dem Aktien für die Ewigkeit Index von BÖRSE ONLINE. Der Index ist ein branchenübergreifender Investmentansatz - mit Unternehmen, die sehr wahrscheinlich auch noch in vielen Jahren an der Börse erfolgreich sein werden. Die beiden Konzerne Disney und Procter & Gamble gehören auch dazu. Die Unternehmen konnten zuletzt meist positive Schlagzeilen machen.

Disney-Aktie mit zweistelligem Kurspotenzial

Die Aktie des Entertainment-Konzerns Disney hatte zuletzt durch eine Analyse von Wells Fargo Auftrieb bekommen. Laut den Experten zeichnet sich bei Disney ein sich stabilisierendes Sportgeschäft und verbesserte Margen im Direktvertrieb ab. Zudem könnte Disney mit seinem Streaming-Geschäft noch in diesem Jahr profitabel werden und allein durch das Hinzufügen von Hulu-Inhalten die Betriebseinnahmen um bis zu 400 Millionen US-Dollar steigern.

Daneben schneiden auch andere Geschäftszweige wie die Freizeitparks nach der Corona-Pandemie immer besser ab und Disneys Pläne, aus mehr Attraktionen eigene Filme zu machen, versprechen einen interessanten Synergieeffekt. Von all dem verspricht sich Wells Fargo ein Aufwärtspotenzial von mehr als 20 Prozent für die Disney-Aktie.

Dividendenkönig bleibt Dividendenkönig

Mit keinen ganz so großen Sprüngen sollten Anleger dagegen bei dem amerikanischen Konsumgüter-Konzern Procter & Gamble rechnen - müssen sie aber auch nicht. Die Aktie des Unternehmens wird eher durch ihre Dividende interessant. Die wurde nämlich mittlerweile 68 Jahre ohne Unterbrechung erhöht. Im Mai diesen Jahres steigt sie erneut um sieben Prozent.

Zudem rechnet Procter & Gamble laut eigenen Angaben im Geschäftsjahr 2024 mit einem moderaten Wachstum von zwei bis vier Prozent, wie das Unternehmen mit Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen bekanntgab. Der Laden läuft also wie gewohnt weiter.

