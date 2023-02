Künstliche Intelligenz (AI) ist der neue große Trend an den Märkten seit dem Investment von Microsoft in ChatGPT. Mit dem neuen Börse Online Künstliche Intelligenz Index wird dieser Megatrend nun auch investierbar.

Der neue Hype an der Börse heißt Künstliche Intelligenz und hat schon bei der einen oder anderen Aktie massive Kurssprünge verursacht. Doch woher kommt der Trend eigentlich und wie können Anleger hier investieren?

Alles begann mit Chat GPT

Künstliche Intelligenz ist bereits aus Science Fiction vor über 100 Jahren bekannt, doch im Laufe des technologischen Fortschrittes rückte die Realisierung dieses Projektes immer mehr in den Bereich des möglichen. Während Entwickler jahrelang nach Lösungen suchten, lief das Thema an der Börse allerdings lange unter dem Radar.

Dies änderte sich mit dem Investment von Microsoft in das AI-Unternehmen ChatGPT. Insgesamt 10 Milliarden US-Dollar investierte man in das Unternehmen mit dem Chatbot. Danach brach ein regelrechter Hype um KI-Aktien los und viele Werte wurden bereits kräftig nach oben gejubelt.

In den Megatrend investieren

Doch wie können Anleger in den Megatrend investieren? Das geht vor allem mit dem neuen Börse Online Künstliche Intelligenz Index, der die 20 wichtigsten Werte für Anleger zusammenfasst und investierbar macht. Doch was sagt eigentlich die Künstliche Intelligenz (in diesem Fall ChatGPT) zum neuen Börse Online Künstliche Intelligenz Index? Das ist die Antwort:

“Der Börse Online Künstliche Intelligenz Index ist ein Aktienindex, der Unternehmen umfasst, die im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) tätig sind. Der Index wird von der Börse Online berechnet und soll Anlegern helfen, in Unternehmen zu investieren, die vom Wachstum des KI-Marktes profitieren. [..] Insgesamt kann der Börse Online Künstliche Intelligenz Index für Anleger, die an Unternehmen im Bereich KI interessiert sind, eine Möglichkeit sein, ihr Portfolio zu diversifizieren.”

Welche KI-Werte sind enthalten?

Welche Werte sind allerdings genau im Index enthalten und wie sind diese gewichtet? Darüber können sich Anleger hier ein genaueres Bild machen.



Unter anderem sind hier Aktien wie Upstart enthalten, welche mittels einer künstlichen Intelligenz das Kreditvergabesystem in den USA und auf der ganzen Welt revolutionieren wollen. Außerdem gibt es noch andere spannende Werte wie C3.ai, Splunk und viele mehr, welche in den nächsten Jahren überproportional von dem Megatrend profitieren könnten.

