Das endlich beschlossene Finanzpaket von Union und SPD hat in dieser Woche viele grüne Aktien angetrieben. An der Börse läuft es für die Papiere aber schon länger besser. Lohnt sich jetzt ein breites Investment?



Jetzt ist es geschafft. Am Freitag winkte nach dem Bundestag auch der Bundesrat das von Union und SPD geplante Finanzpaket durch, das einen Teilbetrag von 100 Milliarden Euro für Klimaschutzmaßnahmen vorsieht. Verläuft alles nach Plan, dürfte sich der Aufschwung bei grünen Aktien wie Nordex, Energiekontor, SMA Solar und Co verfestigen, da ein Ziel des Finanzpaketes auch die Erreichung der Klimaneutralität bis 2045 vorsieht.



Grüne Aktien steigen um bis zu 78 Prozent

Schon am Montag hatte die Aussicht auf zusätzliche milliardenschwere Investitionen in den Klimaschutz in Deutschland der Branche auf breiter Basis Anschub verliehen. So gewannen Anbieter aus dem Segment Alternative Energien wie Nordex, SMA Solar und PNE zwischen 3,5 und 4,2 Prozent. Für die Papiere des Projektentwicklers Energiekontor ging es sogar um 6,6 Prozent nach oben und für die Aktien des Biodieselherstellers Verbio um 5,2 Prozent.

Für Energiekontor und weitere Player läuft es aber schon länger gut. So entfernte sich SMA Solar in den letzten drei Monaten mit einem Plus von über 78 Prozent eindrucksvoll von vergangenen Tiefstständen, während der Windkraftanlagenhersteller Nordex im gleichen Zeitraum 50 Prozent und Energiekontor fast 27 Prozent zulegten. Viele Analysten wie die US-Bank Citigroup oder die Privatbank Berenberg hoben die hauseigenen Kursziele schon teils deutlich an und sprechen vorsichtig von einem Wendepunkt bei einigen Papieren. Vor allem in Deutschland haben sich den Angaben zufolge die Wachstumsaussichten gebessert.



So investieren Sie diversifiziert in die grüne Zukunft

Aus dem Gröbsten raus sind die grünen Titel trotz der heftigen Kursanstiege zwar noch nicht, doch der Trend geht wieder in die richtige Richtung. Der ein oder andere Einzeltitel dürfte die Rallye aber nicht ewig mitmachen.

Dafür kann sich daher ein breites gestreutes Investment in den Sektor lohnen, der Titel wie Energiekontor, SMA Solar und Nordex in einem Aktienkorb vereint. Das geht unter anderem mit dem Grüne Zukunft Index von BÖRSE ONLINE. Damit sind Sie für die nächste grüne Rallye gut aufgestellt.



Enthält Material von dpa-AFX

Lesen Sie auch: J.P. Morgan sieht +60% Kurspotenzial bei TUI-Aktie - Jetzt einsteigen?



Oder: Ist die Novo Nordisk-Aktie am Ende? Darum könnten Sie einen Verkauf auch bitter bereuen