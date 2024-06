Die Luxusbranche ist nach einem Höhenflug zu Beginn dieses Jahrzehnts zuletzt ordentlich unter Druck geraten. Einige Aktien haben sich deswegen deutlich von ihren Höchstkursen entfernt. Doch laut diesem Analysten könnte die aktuelle Situation eine Kaufchance darstellen, denn der Experte sieht deutliches Kurspotenzial bei LVMH & Co.

“Luxus geht immer” war noch vor zwölf Monaten Teil der Aktienstory bei LVMH, Hermes & Co. Die Verwerfungen in der Branche, die Umsatzeinbrüche in China und die Sorgen um den US-Konsum haben aber gezeigt: Dem ist nicht so.

Im Anschluss daran sind viele Luxusaktien deutlich unter Druck geraten und haben sich weit von ihren Hochs entfernt. Laut einer neuen Studie von Bernstein besteht jedoch jetzt wieder Hoffnung für die Branche.

Analyst sieht deutliches Kurspotenzial bei LVMH, Hermes & Co.

Denn Analyst Luca Solca hat in einer kürzlich vorgelegten Branchenstudie seine defensive Haltung zu den Luxusgüteraktien aufgegeben. Der Experte sprach von Chancen durch eine mögliche Erholung der Absätze im Reich der Mitte.

Infolgedessen stufte er die Aktie von Hermes auf Outperform, da der Konzern selbst bei einer ausbleibenden Erholung in China deutliches Potenzial aufweisen würde, so der Marktbeobachter. Bei LVMH und Richemont, die beide bereits zum Kauf empfohlen werden, wurden die Kursziele erhöht.

Angesichts dessen sieht der Analyst nun etwa beim Marktführer LVMH um die 27 Prozent Kurspotenzial. Doch lohnt sich auf dem aktuellen Niveau ein Investment?

Auf Luxusaktien wie LVMH setzen?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Luxus Index

Hoffnung für die Luxusbranche?

Luxusaktien sind nach der Abstrafung von den Höchstkursen aktuell definitiv einen Blick wert, wenngleich Anleger keine zu schnellen Sprünge erwarten sollten. Immerhin bleiben die Risiken des Sektors, wie die Lage in China und mögliche geopolitische Spannungen weiterhin hoch. Dementsprechend kann sich ein Kauf jetzt lohnen, doch Anleger müssen den notwendigen Zeithorizont mitbringen

Übrigens: BÖRSE ONLINE ist weiterhin sehr optimistisch für LVMH und empfiehlt das Papier mit Kursziel 1100 Euro.

