Chip-Aktien wie ASML mussten in der letzten Woche ordentlich einstecken. Gibt es jetzt ein Comeback? Für Anleger könnte sich ein Blick auf die Titel lohnen.

Ob Smartphones, autonomes Fahren oder Computer, ohne Chips funktioniert unsere moderne Welt kaum noch. Kein Wunder also, dass die Halbleiterindustrie schon seit einigen Jahren einen regelrechten Boom erlebt und zum Megatrend wurde.

Gerade in diesem Jahr gab es aber auch immer wieder Stimmen, die dem Hype nicht mehr über den Weg trauen und eine mögliche Blase mit zu hoch bewerteten Wertpapieren platzen sehen. Und in der letzten Woche bekamen diese Befürchtungen erneut Futter.

Chip-Aktien knicken ein

Am letzten Mittwoch litten die US-Börsen aufgrund von hohen Kursverlusten in der Halbleiterbranche. Vor allem die überraschend schwachen Quartalszahlen des niederländischen Chip-Ausrüsters ASML zogen die eigene Aktie sowie die von einigen anderen Schwergewichten nach unten.

Für Nvidia ging es beispielsweise zwischenzeitlich um zehn Prozent nach unten und auch Super Micro Computer knickte zweistellig ein. Zudem bremste zuletzt der weltgrößte Chiphersteller TSMC für 2024 die Wachstumserwartungen für die Branche. Für längerfristige Anleger gibt es in dem Markt aber nach wie vor Chancen.

Kommt jetzt das Comeback?

Denn bereits in dieser Woche konnten Chip-Aktien wieder etwas Boden gut machen. Für den deutschen Wettbewerber Infineon ging es am Mittwochmorgen schon wieder fast sieben Prozent nach oben und auch ASML legte mehr als zwei Prozent zu. Zahlreiche Analysten hatten bei dem Ausrüster auch nach den schwachen Zahlen zum Kauf geraten. Am Montag beließ die Schweizer Großbank UBS ihre Einstufung für die Aktie auf „Buy“ mit einem Kursziel von 1050 Euro. Laut Angaben von UBS hätten Gespräche mit dem Top-Management des Konzerns für Zuversicht gesorgt - besonders, weil es in den kommenden sechs Monaten bei den Aufträgen des Kunden TSMC noch Luft nach oben geben könnte.

Und der Halbleiterbranche an sich dürfte durch den technologischen Fortschritt im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) ebenfalls nicht die Luft ausgehen. Wer in diesen Markt breit investieren will, sollte sich den Chip Power Index von BÖRSE ONLINE anschauen. Der Index enthält 15 attraktive Aktien aus der Wachstumsbranche. ASML und Infineon sind ebenfalls dabei.

