Im Anschluss an die am Dienstag gemeldeten Quartalszahlen ist die Aktie von Tesla im nachbörslichen Handel um 13 Prozent gestiegen. Das ist der genaue Grund für den plötzlichen Optimismus der Börse und so sind jetzt die Aussichten für die Papiere des E-Autobauers.

Spätestens seit den Auslieferungszahlen von Tesla, die Anfang des Monats weit weg von den Erwartungen der Börse lagen, gilt die Aktie des E-Autobauers 2024 als Rohrkrepierer. Mit einer zeitweisen Performance von 30 Prozent Verlust seit Jahresanfang galt man bis Dienstag als schlechteste Aktie im S&P500.

Doch nun könnte sich das Blatt für Tesla ein weiteres Mal gewendet haben:

Tesla-Aktie hebt zweistellig ab

Auslöser dafür sind die am Dienstag nach Handelsschluss präsentieren Quartalszahlen und Aussagen des Managements, infolge derer die Aktie des E-Autobauers um 13 Prozent anziehen konnte.

Konkret meldete Tesla 0,45 US-Dollar je Aktie an Ergebnis (0,50 US-Dollar erwartet) und einen Umsatz von 21,31 Milliarden US-Dollar (950 Millionen US-Dollar unter dem Konsens). Der Anstieg der Aktie ist in Anbetracht dieser Ergebnissevordergründig Elon Musk zu verdanken.

Damit kann Elon Musk die Börse überzeugen

Denn der reichste Mann der Welt sprach im Call mit den Analysten im Anschluss an die Quartalszahlen in erster Linie über die Einführung von Robotern sowie selbstfahrenden Autos. Tesla will hier innerhalb der kommenden zwei Jahre mehrere Lösungen auf den Markt bringen (für Anfang August ist bereits ein großes Event bei dem Unternehmen geplant).

Zudem sprach der CEO von der Einführung neuer Modelle und mehr Fokus auf den Massenmarkt. Die Äußerungen beflügelten die Tesla-Aktie anschließend, besonders weil dadurch die Zukunftshoffnungen der Anleger genährt wurden.

Wie geht es mit der Tesla-Aktie weiter?

Trotz außerordentlich schlechter Ergebnisse hat es Elon Musk zum wiederholten Male geschafft, Tesla-Aktionäre von seiner neuesten Vision zu überzeugen und die Aktie steigen zu lassen. Ob die Versprechungen wahr werden dürften, steht allerdings auf einem anderen Blatt.

Doch für die Aktie von Tesla heißt dies vorläufig eine Stabilisierung im Abwärtstrend, mit der Chance auf einen Anstieg nach oben. Kann das deutliche Plus von 13 Prozent am Mittwoch gehalten oder weiter ausgebaut werden, dann ist ein Angriff der Papiere in Richtung der 50-Tage-Linie bei 176 US-Dollar wahrscheinlich.

TradingView Tesla Chart 1 Jahr

Diesen Chart finden Sie auf TradingView

Lesen Sie auch:

Deutsche Profiinvestoren sehen klare Kaufchance: Ist das der nächste große Wachstumsmarkt?

Oder:

Größere Aktien-Korrektur oder für Anleger die letzte Chance zum Nachkaufen an der Börse?