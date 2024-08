Eine Aktie einmal kaufen und dann für immer halten – eine Aktie, die Stabilität, Dividenden und auch Wachstum verspricht. Gibt es das? Ja, das gibt es. Eine künstliche Intelligenz hat sie nun gefunden. Das Besondere: Auch ein bekannter Milliardär schwört auf sie.

Wer als Anleger das schafft, kann sich entspannt zurücklehnen: eine Aktie zu finden, die man einmal kauft und dann für immer halten kann. Als i-Tüpfelchen wäre es natürlich toll, wenn diese Aktie dem Depot nicht nur ewige Stabilität verleiht, sondern Anleger im besten Fall auch noch mit Dividenden erfreut und sogar noch hohe Wachstumschancen bietet.

Doch das Aktienuniversum ist mittlerweile riesig. Jeden Tag gibt es Neuigkeiten, und die Qual der Wahl wird somit immer größer. Um in der heutigen Welt daher so eine Aktie zu finden, gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine vielversprechende davon: eine künstliche Intelligenz zu befragen.



Künstliche Intelligenz nennt beste Buy & Hold Forever Aktie – darum ist sie so genial

Warum ausgerechnet eine künstliche Intelligenz? Diese verfügt in der Regel über eine riesige Datenbasis und kann bei ihrer Entscheidung daher eine Menge Informationen gegeneinander abwägen.

Wir wandten uns hierfür an eine der wohl bekanntesten KIs weltweit: den Chatbot ChatGPT von OpenAI. Hierfür verwendeten wir die neueste Premium-Version GPT-4o. Aus Gründen der Übersichtlichkeit stellen wir die Antworten von ChatGPT teils in gekürzter Form dar; hierbei handelt es sich jedoch meist um allgemeine Risikohinweise.

Wir fragten den Chatbot also ganz direkt: Was ist die beste Buy & Hold Forever Aktie der Welt?

ChatGPT: Die "beste" Aktie für eine Buy & Hold-Strategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter individuelle finanzielle Ziele, Risikobereitschaft und Marktbedingungen. Allerdings gibt es einige Unternehmen, die häufig als besonders stabil und wachstumsstark angesehen werden. Diese zeichnen sich oft durch folgende Merkmale aus:

Starke Marktstellung: Unternehmen, die in ihren Branchen führend sind und nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben.

Stabile Gewinne und Cashflow: Firmen mit einer langen Geschichte von stabilen oder wachsenden Gewinnen und Cashflows.

Gesunde Finanzlage: Ein solides Finanzmanagement mit wenig Schulden und einer guten Eigenkapitalquote.

Dividenden: Regelmäßige und steigende Dividendenausschüttungen, die Aktionären zusätzliches Einkommen bieten.

Zukunftsorientierung: Unternehmen, die in zukunftsträchtige Bereiche investieren, wie Technologie, Gesundheit oder erneuerbare Energien.

Einige Beispiele für solche Unternehmen sind:

Apple Inc. (AAPL): Ein Technologieriese mit einer starken Produktpalette und einer loyalen Kundenbasis.

Microsoft Corporation (MSFT): Ein Software- und Cloud-Dienstleistungsanbieter, der sich erfolgreich in mehreren Technologiebereichen diversifiziert hat.

Johnson & Johnson (JNJ): Ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Pharmazie, Medizintechnik und Konsumgüter.

Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A/BRK.B): Ein diversifizierter Mischkonzern unter der Führung von Warren Buffett, bekannt für eine langfristige Anlagestrategie.

Und wenn du dich theoretisch für eine davon entscheiden müsstest?

ChatGPT: Wenn ich hypothetisch eine Entscheidung treffen müsste, würde ich Microsoft Corporation (MSFT) in Betracht ziehen. Diese Entscheidung basiert auf mehreren Faktoren:

Diversifizierung: Microsoft ist in verschiedenen Wachstumssektoren wie Cloud-Computing (Azure), Unternehmenssoftware (Office, Dynamics), Gaming (Xbox) und künstlicher Intelligenz tätig. Diese Diversifizierung bietet eine gewisse Absicherung gegen Marktrisiken in einzelnen Bereichen.

Starke Finanzlage: Microsoft hat eine solide Bilanz mit einer starken Liquiditätsposition und geringen Schulden. Dies ermöglicht dem Unternehmen, in neue Technologien und Geschäftsbereiche zu investieren und gleichzeitig Aktionäre durch Dividenden und Aktienrückkäufe zu belohnen.

Nachhaltiges Wachstum: In den letzten Jahren hat Microsoft ein starkes Umsatz- und Gewinnwachstum verzeichnet, insbesondere durch die steigende Nachfrage nach Cloud-Dienstleistungen. Das Unternehmen ist gut positioniert, um von langfristigen Technologietrends zu profitieren.

Führende Marktstellung: Microsoft ist ein Marktführer in vielen seiner Geschäftsfelder, was ihm Wettbewerbsvorteile verschafft.

Die beste Buy & Hold Forever-Aktie – hat die KI recht?

Tatsächlich ist die Einschätzung der KI relativ gelungen: Microsoft bietet Anlegern das Beste aus beiden Welten. Der Tech-Konzern ist einer der innovativsten und wachstumsstärksten der Welt und ist in so gut wie jedem neuen technologischen Feld vertreten. Gleichzeitig ist das Unternehmen mehrere Jahrzehnte alt, verfügt über ein stabiles Geschäftsmodell mit breitem Burggraben und großer Bilanz. In den meisten Geschäftsfeldern ist Microsoft einer der führenden Anbieter und erfreut Anleger auch noch mit einer Dividende.

Zwar wurde die Aktie nach Vorlage der jüngsten Quartalszahlen jüngst von der Börse abgestraft. Dabei konnte das Unternehmen die Erwartungen eigentlich größtenteils erfüllen. Dies lag an den schwächeren Aussichten sowie eine Schwäche beim Cloud-Dienst Azure. Es sei aber gesagt: Die Sparte konnte um 29 Prozent wachsen, Analysten hatten jedoch mit 30 bis 31 Prozent gerechnet.

Übrigens: Auch Microsoft-Gründer Bill Gates persönlich hält große Stücke auf seine Aktie. Das mag nicht überraschend erscheinen, ist aber nicht selbstverständlich: Denn erst im dritten Quartal 2021 wurde die Position im Aktienportfolio der Bill and Melinda Gates Foundation Trust aufgebaut.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Microsoft.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.