Als Warren Buffetts absolute Lieblings-Aktie gilt bekanntermaßen Apple – doch gibt es womöglich eine weitere geniale Aktie, die bisher nur weniger Anleger auf dem Schirm haben? Ja, die gibt es. Eine künstliche Intelligenz hat das Portfolio von Warren Buffett gescannt und sie gefunden. Das Besondere: Es winken rund 60 Prozent Kurschance

Dass Warren Buffett (93) ein riesiger Fan von der Apple-Aktie ist, ist kein Geheimnis. Sie nimmt über 40 Prozent des Portfolios von Berkshire Hathaway ein und Buffett kann gar nicht oft genug betonen, wie begeistert er von dem iPhone-Konzern ist.

Doch in Berkshire Hathaways Portfolio befinden sich noch eine Vielzahl weiterer Aktien, die alle mindestens genauso spannend ist. Denn feststeht: Wenn es eine Aktie in das legendäre Portfolio des Orakels von Omaha schafft, dann muss sie einiges zu bieten haben.

Denn ehe Buffett auch nur einen Cent in ein Unternehmen investiert, prüft er dieses auf Herz und Nieren, überzeugt sich von den Zahlen, dem Geschäftsmodell und den Zukunftsaussichten.

Wir haben uns daher gefragt, ob es eine Aktie von Warren Buffett gibt, die viele Anleger noch nicht so sehr auf dem Schirm haben, die aber trotzdem eine geniale Investition darstellt.

KI findet Warren Buffett Aktie, die rund 60 Prozent Kurschance bietet

Um dies herauszufinden, gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir entschieden uns für eine unkonventionelle Methode und zogen eine künstliche Intelligenz (KI) zurate. Denn diese verfügt in der Regel über eine riesige Datenbasis und kann bei ihrer Entscheidung eine Vielzahl an Informationen berücksichtigen.

Für diese Methode verwendeten wir die wohl berühmteste KI: ChatGPT. Hierfür arbeiteten wir mit der neuen Premium-Version GPT 4o, die nochmal eine Weiterentwicklung der bisherigen Premium-Version GPT 4 ist.

Wir fragten den Chatbot also ganz direkt: Was ist die beste Aktie in Warren Buffetts Portfolio, die Anleger aber eher nicht so auf dem Schirm haben?

ChatGPT: Eine der eher unbekannteren Aktien in Warren Buffetts Portfolio, die aber vielversprechend ist, ist Snowflake Inc. (SNOW). Hier sind einige Gründe, warum diese Aktie interessant sein könnte:

1. Technologischer Fortschritt: Snowflake ist ein führendes Unternehmen im Bereich Cloud-Datenplattformen. Es bietet Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, Daten effizienter zu speichern, zu analysieren und zu teilen. In einer Zeit, in der Daten immer wertvoller werden, hat Snowflake eine starke Marktposition.

2. Wachstumspotenzial: Das Unternehmen zeigt beeindruckendes Wachstum. Seit dem Börsengang hat Snowflake kontinuierlich seine Einnahmen gesteigert und neue Kunden gewonnen. Dies zeigt das hohe Potenzial des Unternehmens in einem wachsenden Markt (Buffett Online) (Sure Dividend).

3. Strategische Partnerschaften: Snowflake hat bedeutende Partnerschaften mit anderen Technologiegiganten wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud, was seine Reichweite und Fähigkeiten erweitert und zu weiterem Wachstum beitragen kann (Buffett Online).

4. Management und Vision: Das Führungsteam von Snowflake hat eine klare Vision und Strategie, um das Unternehmen als führenden Anbieter im Bereich Datenlösungen zu etablieren. Dies wird durch innovative Produkte und Dienstleistungen unterstützt.

Obwohl Snowflake im Vergleich zu anderen größeren Positionen in Buffetts Portfolio kleiner ist, zeigt das Investment von Berkshire Hathaway das Vertrauen in das langfristige Potenzial des Unternehmens. Für Anleger, die nach Wachstumsmöglichkeiten im Technologiebereich suchen, könnte Snowflake eine interessante Wahl sein.

Warren Buffetts Snowflake-Aktie – so hohe Kurschancen bietet sie

Beim aktuellen Blick auf das Berkshire Portfolio, das den Stand zum Ende des ersten Quartals zeigt, sieht man: Die Snowflake-Aktie nimmt derzeit die 23. größte Position mit einer Gewichtung von 0,30 Prozent ein. Warren Buffett schlug hier sogar schon kurz vor dem Börsengang 2020 zu.

Snowflake ist ein Cloud-Unternehmen, das mit seiner Datenplattform Unternehmen hilft, ihre Daten zu analysieren und aus ihnen Nutzen zu ziehen. Und Daten sind nun mal der Grundbaustein für jede künstliche Intelligenz. Unternehmen, die es schaffen, ihre Daten zu analysieren und nutzbar zu machen, können diese Informationen in bares Geld verwandeln.

Die Performance der Snowflake-Aktie lässt bisher allerdings zu wünschen übrig, seit Jahresanfang liegt sie rund 30 Prozent im Minus. Positiv für die Aktie könnte sich allerdings auswirken, dass Analysten damit rechnen, dass Snowflake im laufenden Geschäftsjahr unter dem Strich endlich profitabel werden könnte. Auch beim Umsatz wird mit einem zweistelligen Wachstum für dieses und das nächste Geschäftsjahr gerechnet. Zudem empfiehlt die Mehrheit den Kauf und sieht mit einem Kursziel von 212 US-Dollar eine Kurschance von rund 60 Prozent. Einen Schritt weiter gehen die Analysten von Piper Sandler, die mit 240 US-Dollar sogar über 80 Prozent Kurschance sehen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Snowflake Inc..