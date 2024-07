Wenn schon investieren, dann in das Beste der Welt. Doch: Was ist das? Eine künstliche Intelligenz will nun die drei besten Aktien der Welt entdeckt haben. Um diese Kandidaten handelt es sich

Investieren und Geld verdienen – klar! Nur: Wie? Für Anleger gibt es mittlerweile beinahe endlose Möglichkeiten, um an der Börse Geld anzulegen. Um die Qual der Wahl daher zu vereinfachen: Wie wäre es, einfach in das Beste der Welt zu investieren?

Wir machten uns daher auf die Suche nach den besten Aktien der Welt. Um diese zu finden, gibt es vermutlich eine Vielzahl an Möglichkeiten und wohl auch eine Vielzahl an unterschiedlichsten Meinungen. Ein diplomatischer Weg: Wir befragten eine künstliche Intelligenz (KI).

Denn eine KI besteht in der Regel aus einer riesigen Datenbasis und kann bei ihren Entscheidungen daher eine Vielzahl an Informationen berücksichtigen. Eine der wohl bekanntesten KIs: ChatGPT von OpenAI. Hierfür verwendeten wir die neue Premium-Version des Chatbots, GPT 4o.

Wir fragten ChatGPT daher direkt: Was sind die drei besten Aktien der Welt?

ChatGPT: Die "besten" Aktien der Welt hängen stark von der Perspektive und den Kriterien ab, die man anlegt. Hier sind drei Aktien, die häufig als erstklassig betrachtet werden, basierend auf ihrer historischen Performance, Marktdominanz und stabilen finanziellen Fundamentaldaten:

1. Apple Inc. (AAPL):

Apple ist eines der wertvollsten Unternehmen der Welt und bekannt für seine Innovationen im Bereich Technologie und Konsumelektronik. Produkte wie das iPhone, iPad und Mac haben das Unternehmen weltweit bekannt gemacht. Apple hat eine starke Markenloyalität und generiert hohe Umsätze und Gewinne.

2. Microsoft Corporation (MSFT):

Microsoft ist ein globaler Technologieriese, der für seine Softwareprodukte wie Windows, Office und Azure bekannt ist. Das Unternehmen hat sich erfolgreich in den Cloud-Computing-Bereich diversifiziert und zeigt kontinuierlich starkes Umsatzwachstum und Rentabilität.

3. Amazon.com Inc.(AMZN):

Amazon ist der weltweit größte Online-Händler und Marktführer im Bereich E-Commerce. Darüber hinaus ist Amazon Web Services (AWS) einer der führenden Anbieter von Cloud-Computing-Diensten. Das Unternehmen wächst weiterhin stark und hat eine bedeutende Präsenz in verschiedenen Märkten weltweit.

Diese Unternehmen haben sich durch Innovation, Marktführerschaft und starke finanzielle Leistungen hervorgetan. Es ist jedoch wichtig, sich bewusst zu sein, dass Aktienmärkte volatil sind und vergangene Leistungen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen. Eine gründliche Recherche und Beratung durch einen Finanzberater sind immer empfehlenswert, bevor Investitionsentscheidungen getroffen werden.

Fazit

Alle drei Aktien haben in der Vergangenheit eine sagenhafte Performance hingelegt und sind mit ihren Produkten und Geschäftsmodellen für die heutige digitale Welt unverzichtbar. Und auch, wenn es sich bei ihnen um innovative und wachstumsstarke Tech-Konzerne handelt, so verfügen sie alle über eine starke Bilanz und sind längst profitabel. So kommt es auch, dass die Mehrheit der Analysten bei allen dreien den Kauf empfiehlt. Gerade das Thema KI könnte allen drei Aktien in den kommenden Jahren noch deutlich in die Karten spielen. Wir stehen hier noch am Anfang der Entwicklung und das Potenzial, das bei allen drei Unternehmen eine große Rolle spielt, wird sich in den kommenden Jahren noch stark entfalten.