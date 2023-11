Diese Tagesgeld-Alternative kann Sparern und Anlegern tatsächlich 10,25 Prozent Zinsen p.a. einbringen. Und das mit der Apple-Aktie. Wie das funktioniert und für wen sich das lohnt.

Beim Tagesgeld ist aktuell bei höchsten 4,05 Prozent Zinsen für Neukunden Schluss. Doch an andere Stelle können Sparer und Anleger noch schöne Renditen einfahren. Etwa mit der Aktienanleihe mit Währungsabsicherung (Quanto) auf Apple (WKN: HS3B1J) erhalten Anleger 10,25 Prozent Zinsen p.a. mit Apple. Und das funktioniert so:

10,25 Prozent Zinsen p.a. mit der Apple-Aktie

Denn wer das Zertifikat kauft, der setzt darauf, dass die Apple-Aktie am Bewertungstag (13.11.2024) über einem gewissen Preis notiert. Diese sogenannte Basispreis liegt bei 183,50 US-Dollar und darf während der Laufzeit unterschritten werden. Doch am Bewertungstag kommt es darauf an:

- Notiert die Apple-Aktie auf oder über dem Basispreis, so erhalten Anleger die Zinsen in Höhe von 10,25 Prozent p.a. sowie das investierte Kapital vollständig zurück

- Notiert die Apple-Aktie unter dem Basispreis, so erhalten Anleger die Zinsen in Höhe von 10,25 Prozent Zinsen p.a., und den Restbetrag in Euro ausgezahlt.

Bei den meisten Aktienanleihen gibt es die Aktien der betreffenden Anleihe dann ins Depot gebucht. Doch weil es sich hierbei um eine Währungsabsicherung (Quanto) handelt, bekommen Anleger den Restbetrag in Euro ausgeschüttet. Dazu schreibt der Emittent HSBC selbst: "Der Rückzahlungsbetrag entspricht dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten maßgeblichen Kurs des Ba- siswerts am Bewertungstag. In diesem Fall erhalten Sie weniger als den Nennbetrag."

Doch für wen lohnt sich diese Tagesgeld-Alternative jetzt?

Ist die Aktienanleihe auf die Apple-Aktie eine Tagesgeld-Alternative?

Im Chart unten sehen, was bei der Apple-Aktie während der Laufzeit des Produkts bis 13.11.2024 passieren kann. Sollte die Apple-Aktie über den Outperformance-Punkt bei rund 202 Dollar steigen, so wären Anleger mit der Apple-Aktie an sich besser gefahren. Denn mehr als 10,25 Prozent Rendite sind nicht drin.

Das Gleiche gilt für die Unterseite: Zwar erhalten Anleger ja auf jeden Fall einen Risikopuffer in Höhe von 10,25 Prozent Zinsen. Doch sollte Apple unter die Marke von 164,69 Dollar fallen, dann wäre es besser gewesen, das Zertifikat gar nicht erst zu kaufen.

Diese Tagesgeld-Alternative lohnt sich also für diejenigen, die eher von einem Seitwärtstrend oder einem leichten Aufwärtstrend ausgehen. Eine Alternative ist diese Anleihe, aber sie ist auf jeden Fall deutlich riskanter als ein normales Tagesgeld. Das muss jedem bewusst sein.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.