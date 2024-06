Die gute Stimmung im Tech-Sektor lässt gerade besonders Chip-Aktien sagenhafte Gewinne einfahren. Wir verraten, welche Titel glänzen und wie Sie von dem Boom profitieren können.

Diesmal sind es starke Zahlen des Chipkonzerns Broadcom, die aktuell auch europäische Branchenwerte stützen. Am Donnerstag hatten die Aktien des Unternehmens um satte 15 Prozent zugelegt, nachdem der Konzern seinen Ausblick auf ein Niveau über dem Konsens gehoben hatte.

Das bestätigte nach den verheißungsvollen Prognosen für Nvidia erneut den Optimus der Anleger für den Megatrend der Künstlichen Intelligenz (KI). Händler verwiesen zuletzt darauf, dass der US-Halbleiterindex SOX jetzt auch dank Broadcom weiter Rekorde jagt und eine Rekordrallye an der technologiebasierten Börse Nasdaq bevorstehen könnte.

Dafür spricht auch, dass der Markt für Halbleiter weltweit wächst. Laut dem Portal „Statista“ soll der Umsatz bis zum Jahr 2027 eine jährliche Wachstumsrate von fast sieben Prozent erreichen – mit einem prognostizierten Marktvolumen von dann 687,80 Milliarden Euro.

Aktien von Infineon und TSMC profitieren

Von den positiven Zahlen von Broadcom konnten auch andere Werte profitieren. Für den Halbleiter-Konzern TSMC ging es bis zum amerikanischen Börsenschluss um fast fünf Prozent nach oben, in Deutschland konnte Infineon zumindest etwas von den Kursgewinnen profitieren.

Die Aktie des deutschen Unternehmens hatte jüngst auch erst ein „Buy“-Rating der Analysten von Goldman Sachs erhalten. Das Kursziel von 43,50 Euro verspricht derzeit noch ein zweistelliges Aufwärtspotenzial. Der Konzern profitiert den Angaben zufolge von Wachstumstreibern im Geschäft mit der Autoindustrie und im Bereich Künstliche Intelligenz wird noch viel Potenzial gesehen. Die Experten sehen bei dem Papier mehr Wachstum und Margenpotenzial als bei einigen Konkurrenten.

Den Chip-Boom mit einer diversifizierten Anlage nutzen

Wer nicht nur über Einzelwerte an dem Hype um Halbleiter teilhaben will, für den bietet sich ein diversifiziertes Investment in verschiedene Player der Branche an. Das geht unter anderem mit dem Chip Power Index von BÖRSE ONLINE, der die aus Sicht der Redaktion 15 attraktivsten Aktien aus dem Sektor zusammenfasst. Auch dabei: Infineon und TSMC.

