Unglaublich: Cathie Wood hat ihr Kursziel für Tesla gerade nochmal deutlich nach oben geschraubt und sieht jetzt über 1.350 Prozent Kurschance. Selbst CEO Elon Musk schaltet sich ein. Aus diesem Grund denkt Wood, dass die Tesla-Aktie explodieren wird

Seit gestern redet die ganze Wall Street darüber: Cathie Wood und ihre Firma ARK Invest haben ihr Kursziel für Tesla nochmal nach oben geschraubt. Sie sehen über 1.350 Prozent Kurschance. Selbst Elon Musk hat sich bereits dazu geäußert. Doch was steckt hinter dieser kühnen Prognose und vor allem: Könnte sie sich erfüllen?

Dass Tesla die wohl liebste Aktie der bekannten Investorin Cathie Wood (68) ist, ist kein Geheimnis. In ihrem aktiv gemanagten Flaggschiff ETF, dem ARK Innovation ETF, nimmt Tesla die größte Position ein. Und schon das bisherige Kursziel, 2000 US-Dollar bis 2027, galt bereits als äußerst gewagt.

Doch nun sorgte Woods Firma ARK Invest in einem am 12. Juni veröffentlichten Bericht unter der Leitung von Analystin Tasha Keeney für Aufsehen: Denn in diesem rechnet Cathie Woods Firma nun bis 2029 mit einem Kurs von 2.600 US-Dollar. Das entspricht aktuell einer Kurschance von über 1.360 Prozent. Und dafür gibt es einen ganz bestimmten Grund.

Aus diesem Grund denkt Cathie Wood, dass der Kurs der Tesla-Aktie nochmal explodieren wird

Denn der Grund für das große Potenzial, das Cathie Wood und ihr Team bei Tesla sehen sind: Robo-Taxis. „ARK schätzt, dass fast 90 % des Unternehmenswertes und der Erträge von Tesla im Jahr 2029 auf das Robo-Taxi-Geschäft entfallen werden", heißt es in dem Bericht.

Noch betreibt Tesla dieses Robo-Taxi-Geschäfts zwar nicht. Doch ARK ist optimistisch: „Wir glauben, dass Tesla innerhalb der nächsten zwei Jahre einen Robo-Taxi-Service auf den Markt bringen wird und dass die Wahrscheinlichkeit, dass Tesla nicht innerhalb von fünf Jahren einen Robo-Taxi-Service auf den Markt bringt, minimal ist", so die ARK-Experten. Zudem hätte Tesla angekündigt, seine Robo-Taxi-App und den Prototypen auf einer Veranstaltung schon am 8. August zu enthüllen.

Auch bei einem Presseevent im April, auf dem auch BÖRSE ONLINE anwesend war, erklärte uns Cathie Wood, dass sie große Chancen für Tesla bei autonomen Taxiplattformen sieht. In der Zukunft würden Unternehmen ganze Flotten dafür von Tesla kaufen, um diese zu betreiben. Das sorge dann für wiederkehrende Einnahmen, da Tesla an jeder Fahrt verdiene. „Das wird sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren durchsetzen."

Doch was, wenn die Robo-Taxi-Pläne von Tesla scheitern?

Wie realistisch ist der Kurs-Turbo „Robo-Taxi“ für Tesla?

Doch wie sicher ist es, dass es Tesla auch schafft, seine Pläne im Bereich Robo-Taxi zu verwirklichen? Immerhin könnten diese an diversen Hürden, wie etwa behördlichen Genehmigungen, etc. scheitern. Nun, ohne diesen Faktor könnte es laut ARK dann schwierig für die Tesla-Aktie werden. „Es ist zwar unwahrscheinlich, aber wenn wir die Möglichkeit eines Robo-Taxi-Netzwerks aus unserem Modell ausschließen würden, läge unser Kursziel bei ~$350". Heißt: eine Kurschance von gerade einmal „nur“ 100 Prozent. Der Erfolg des Robo Taxi Geschäfts für Tesla ist in ARKs Modell also essenziell.

Denn die Einführung dieser Geschäftssparte könnte den Umsatz enorm ankurbeln. Ganze Flottenbesitzer von Robo-Taxis würden sich dann nämlich bei Tesla ausstatten. „Fast 90 % des Unternehmenswertes und der Erträge von Tesla werden im Jahr 2029 auf das Robo-Taxi-Geschäft entfallen", heißt es in dem Bericht. „Elektrofahrzeuge könnten etwa ein Viertel des Gesamtumsatzes und etwa 10 % des Gewinnpotenzials von Tesla ausmachen, da wir glauben, dass das Robo-Taxi-Geschäft viel höhere Margen haben wird."

Im Bullen-Szenario steckt ARK das Kursziel sogar bei 3.100 US-Dollar (Kurschance: über 1.600 Prozent) und selbst im Bären-Szenario noch bei 2.000 US-Dollar (Kurschance: über 1000 Prozent).

Doch was hält eigentlich Tesla-CEO Elon Musk selbst von dem von Cathie Woods ambitioniertem Kursziel seiner Firma?

Das sagt Tesla-CEO Elon Musk zu Cathie Woods bullischem Kursziel

Das neue Kursziel von Cathie Woods Firma ARK Invest sorgte für Aufsehen – für so viel Aufsehen, dass sich sogar niemand anderes als der Tesla-CEO Elon Musk (52) persönlich einschaltete. Der kommentierte das ambitionierte Kursziel auf seiner Plattform X (ehemals Twitter): „Extrem herausfordernd, aber erreichbar“.

Für die Tesla-Aktie sah es in letzter Zeit weniger gut aus. Während andere Tech-Werte wie Nvidia oder Apple seit Jahresanfang wieder hervorragend performen, so liegt die Tesla-Aktie 2024 bisher gut 25 Prozent im Minus. Das lag vor allem an der sich verlangsamenden Nachfrage nach E-Fahrzeugen. Im ersten Quartal wurden deutlich weniger Fahrzeuge ausgeliefert als im Vorjahresquartal und auch im Quartal zuvor. Außerdem kündigte Tesla im Mai die Entlassung von rund 600 Mitarbeitern an.

Allerdings ist ARK auch hier optimistisch und rechnet damit, dass Tesla die Produktion bis 2029 jährlich um 45 Prozent steigern wird.

Cathie Woods Kursziel erscheint durchaus enorm optimistisch. Allerdings: Bereits 2018 polarisierte sie damit, als sie für Tesla voraussagte, dass die Aktie bis 2023 um 1.200 Prozent auf 4.000 US-Dollar steigen wird. Und wie „Fortune“ berichtete, hatten die Aktien dann bereits im Januar 2021 einen splitbereinigten Gegenwert von 4.000 US-Dollar. So oder so: Sicherlich sorgt Wood mit ihrem Kursziel für eine größere Wahrnehmung der Chancen der Robo-Taxiplattform von Tesla bei den Anlegern. Denn bisher konzentriert sich die Mehrheit vermutlich auf das reine E-Auto-Geschäft. Und Wood setzt ihren Fokus nun mal auf disruptive Innovation, heißt: Sie will Entwicklungen ganz am Anfang erkennen, um dann bei etwas Revolutionärem dabei sein zu können.

