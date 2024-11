Wer jetzt noch auf der Suche nach hohen Zinsen ist, der könnte ausgerechnet bei der Deutschen Telekom fündig werden. Denn mit einem Produkt ist es jetzt möglich, 7,40 Prozent Zinsen p.a. für bis zu 2 Jahre zu verdienen. Warum sich das lohnen dürfte.

Die Tagesgeld-Zinsen und Festgeld-Zinsen werden wohl erstmal nicht mehr angehoben. Im Gegenteil: Sie dürften mit weiteren Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank EZB weiter sinken. Doch Anleger müssen nicht direkt Trübsal blasen: Denn Zinsen lassen sich auch auf andere Art verdienen:

Jetzt 2 Jahre lang mit der Deutschen Telekom Zinsen verdienen

Wer nämlich alternativ auf eine Aktienanleihe setzt, der bekommt sichere hohe Zinsen - diese Fallen nur bei Pleite des Emittenten aus. Etwa mit der Aktienanleihe auf Deutsche Telekom von der HSBC mit der WKN: HT0W5K können Anleger jetzt bis zu zwei Jahre lang 7,40 Prozent Zinsen pro Jahr verdienen.

Allerdings ist diese Zins-Anlage riskanter als das Tagesgeld oder Festgeld, denn man kann auch ins Minus rutschen und Geld verlieren. Doch im besten Falle schließt die Deutsche Telekom-Aktie am Bewertungstag 27.11.2026 auf oder über dem Basispreis von 30,00 Euro. In diesem Fall würden Anleger nämlich neben den hohen Zinsen auch das investierte Kapital vollständig zurückerhalten.

Sollte die Aktie allerdings unter dem Basispreis am Bewertungstag schließen, so gilt Folgendes, wie der Emittent HSBC selbst schreibt: "Liegt der maßgebliche Kurs des Basiswerts am Bewertungstag unter dem Basispreis, wird der Basiswert am Rückzahlungstermin in der durch das Bezugsverhältnis ausgedrückten ganzzahligen Anzahl geliefert. Soweit das Bezugsverhältnis Bruchteile enthält, führen diese zusätzlich zu einer Ausgleichszahlung."

In diesem Fall würden Anleger auch die Zinsen bekommen und dann die Deutsche Telekom-Aktien zusätzlich. Es kann ein Verlust entstehen. Doch lohnt sich das alles für die hohen Zinsen?

Lohnen sich die Zinsen mit einer Aktienanleihe?

Wichtig: Die Deutsche Telekom hat nichts mit der Aktienanleihe zu tun und die Zinsen werden auch nicht vom Telekom-Konzern gezahlt. Der Emittent HSBC hat einfach ein Produkt entwickelt, welches sich auf den Basiswert der Deutsche Telekom-Aktie bezieht.

Insgesamt müssen Anleger bedenken, dass es beim Investieren in die Aktienanleihe auf die Deutsche Telekom keine Dividende gibt. Dafür erhalten sie sichere Zinsen in Höhe von 7,40 Prozent. Anders als beim Tagesgeld oder Festgeld können Anleger aber bei einer Aktienanleihe auch Geld verlieren. Zwar puffern die Zinsen etwaige Verluste bis zur Verlustschwelle (siehe oben im Chart von Tradingview) ab, doch wenn der Kurs darunterfallen sollte, dann könnten Verluste entstehen. Auf der anderen Seite sind die Gewinne bis zum Outperformance-Punkt gedeckelt. Grundsätzlich zählt die Deutsche Telekom-Aktie zu den stabilen deutschen Aktien. Und es ist nicht unwahrscheinlich anzunehmen, dass die Aktie in zwei Jahren über dem Basiswert schließt. Aber garantiert werden kann das an dieser Stelle freilich nicht.

