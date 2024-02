Manche Aktien kauft man und rührt sie lange nicht mehr an. Denn durch ihre starken Marken können sich Anleger gewiss sein, dass steigende Kurse immer drin sind. Mercedes-Benz und LVMH zeigen das gerade wieder.

Manche Aktien von Unternehmen haben so herausragende Geschäftsmodelle, dass die Aktien wahrscheinlich noch in vielen Jahren Erfolge an den Börsen feiern dürften. Schaut man sich beispielsweise LVMH an, dann ist der Kurs des Papiers in den letzten zehn Jahren um über 650 Prozent gestiegen. Luxus scheint immer zu gehen, auch in Zukunft. Die kanadische Bank RBC erhöhte erst jüngst das Kursziel für LVMH von 790 auf 900 Euro und stufte die Aktie mit „Outperform“ ein. Analyst Piral Dadhania schrieb unter anderem, der Konzern bleibe ein Kerninvestment für langfristig orientierte Anleger im Luxussegment und die Franzosen würden über eine konkurrenzlose Größe sowie Streuung der Geschäftsaktivitäten verfügen.

Neben LVMH gibt es aber noch einen ausgewählten Kreis an weiteren sicheren Investments für Anleger, die BÖRSE ONLINE in einem eigenen Aktien für die Ewigkeit Index zusammengefasst hat. Insgesamt 30 Wertpapiere finden sich darin, die neben einem krisenfesten Geschäftsmodell und einer dominanten Marktstellung eine positive Fünf- und Zehnjahresperformance vorweisen mussten.

Mercedes-Benz schaltet einen Gang hoch

Genau deswegen befindet sich übrigens auch Mercedes-Benz in dem Aktien für die Ewigkeit Index. Das Papier konnte in den letzten fünf Jahren über 110 Prozent zulegen und setzte zuletzt den Erholungskurs fort. Die Aktie notierte so hoch wie seit Juli 2023 nicht mehr und trotzt auch Widrigkeiten aufgrund eines schwächelnden E-Auto-Marktes. Die Investmentbank Barclays erhöhte das Kursziel von 60 auf 80 Euro und stufte die Aktie von „Equal Weight“ auf „Overweight“. Anleger können sich überlegen, ob sie das positive Momentum zum Einstieg bei den Werten nutzen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: LVMH, Mercedes-Benz.