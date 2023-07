Nachdem Meta mit der App „Threads“ als Konkurrenz zu Twitter äußerst erfolgreich in den Markt eingestiegen ist, greift Mark Zuckerberg einen weiteren Technologiekonzern an. Diesmal ist es Microsoft, genauer gesagt das Sprachmodell ChatGPT.

Am Dienstag kündigte Meta eine kostenlose KI-Sprachvariante als Open-Source-Version zu OpenAI und Google an. Das Erstaunliche daran ist, dass dieses neue KI Modell mit Namen „Llama 2“ von Microsoft über den Cloud-Service Azure vertrieben wird und auf dem Windows-Betriebssystem laufen wird.



Im Gegensatz dazu hat Microsoft angekündigt, den auf ChatGPT basierenden „Bing-Chat“ für kommerzielle Nutzer kostenpflichtig zu machen. Die Strategie von Zuckerberg ist klar – mit der kostenlosen Version möchte der Meta-Boss die Vorherrschaft von KI-Playern wie OpenAI beenden.

Die Meta-Aktie gehört eigentlich in jedes Depot, allerdings ist der Anteilsschein schon ziemlich heiß gelaufen, denn schließlich stehen seit Jahresanfang Kursgewinne von mehr als 135 Prozent zu Buche. Neueinsteiger warten eine Kurskonsolidierung ab und steigen erst dann mit einer ersten Position in die Aktie ein. Spannend wir es am Mittwoch, hier veröffentlicht der Technologie-Konzern Unternehmenszahlen zum zweiten Quartal.